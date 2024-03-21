الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: ما يحدث في غزة غير مقبول وفشل للإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا) - قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بورلي، إن الوضع في قطاع غزة"أسوأ من أي وقت مضى"، وأن ما يحدث للسكان هناك هو "أمر غير مقبول وفشل للإنسانية".

وأضاف في تصريح للإعلام قبل انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل التي تستمر إلى يوم غد الجمعة، أنها "ليست أزمة ناجمة عن زلزال أو فيضانات، بل نتيجة قصف من جانب الجيش الإسرائيلي"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

ونفى بوريل إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لأنه "لا يوجد إجماع".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ع ط

21/03/2024 19:11:56