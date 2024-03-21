الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: ما يحدث في غزة غير مقبول وفشل للإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا) - قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بورلي، إن الوضع في قطاع غزة"أسوأ من أي وقت مضى"، وأن ما يحدث للسكان هناك هو "أمر غير مقبول وفشل للإنسانية".
وأضاف في تصريح للإعلام قبل انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل التي تستمر إلى يوم غد الجمعة، أنها "ليست أزمة ناجمة عن زلزال أو فيضانات، بل نتيجة قصف من جانب الجيش الإسرائيلي"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.
ونفى بوريل إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لأنه "لا يوجد إجماع".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ع ط
21/03/2024 19:11:56
MENAFN21032024000117011021ID1108007318
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