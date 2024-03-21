إطلاق حملة رمضان 5 في جامعة الأميرة سمية ضمن مبادرة فيكم الخير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار -(بترا)- أعلنت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة رمضان 5 ضمن مبادرة فيكم الخير، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس لتمكين الطلبة الدكتور عبدالغفور الصيدي، وعميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، وعدد من عمداء كليات الجامعة، وحشد واسع من طلبة الجامعة.
وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، أهمية دور الجامعة في تعزيز القيم الإنسانية والتضامنية، وتعزيز الروح الجماعية بين طلبتها، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي والحماس الذي أبداه الطلبة تجاه هذه المبادرة.
وبين الدكتور رامي سالم، أن أهداف الحملة، تتمحور حول تعزيز قيم التكافل والتعاون في المجتمع الجامعي خلال شهر رمضان الكريم، كما تشجع الطلبة على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الرمضانية المختلفة، بما يسهم في بناء جو من الروحانية والترابط الاجتماعي.
وأشار مسؤول مكتب خدمة المجتمع في عمادة شؤون الطلبة محمد خروب، أن الحملة تشمل عددًا من الأنشطة والفعاليات الرمضانية المتنوعة، من أبرزها: توزيع طرود غذائية للعائلات المحتاجة، إضافة إلى توزيع وجبات إفطار يومية، وإعداد إفطارات الأيتام، وتوفير كسوة العيد للأطفال.
--(بترا)
أ ر/م د/ع ط
21/03/2024 18:36:02
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