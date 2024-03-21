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إطلاق حملة رمضان 5 في جامعة الأميرة سمية ضمن مبادرة فيكم الخير

3/21/2024 2:48:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار -(بترا)- أعلنت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة رمضان 5 ضمن مبادرة فيكم الخير، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس لتمكين الطلبة الدكتور عبدالغفور الصيدي، وعميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، وعدد من عمداء كليات الجامعة، وحشد واسع من طلبة الجامعة.
وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، أهمية دور الجامعة في تعزيز القيم الإنسانية والتضامنية، وتعزيز الروح الجماعية بين طلبتها، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي والحماس الذي أبداه الطلبة تجاه هذه المبادرة.
وبين الدكتور رامي سالم، أن أهداف الحملة، تتمحور حول تعزيز قيم التكافل والتعاون في المجتمع الجامعي خلال شهر رمضان الكريم، كما تشجع الطلبة على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الرمضانية المختلفة، بما يسهم في بناء جو من الروحانية والترابط الاجتماعي.
وأشار مسؤول مكتب خدمة المجتمع في عمادة شؤون الطلبة محمد خروب، أن الحملة تشمل عددًا من الأنشطة والفعاليات الرمضانية المتنوعة، من أبرزها: توزيع طرود غذائية للعائلات المحتاجة، إضافة إلى توزيع وجبات إفطار يومية، وإعداد إفطارات الأيتام، وتوفير كسوة العيد للأطفال.
--(بترا)
أ ر/م د/ع ط
21/03/2024 18:36:02

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