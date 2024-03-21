الحزب الوطني الإسلامي يهنئ القيادة الهاشمية بذكرى الكرامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- هنأ الحزب الوطني الإسلامي، القيادة الهاشمية والأردنيين، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.
وقال أمين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي، في تصريح اليوم الخميس، بهذه المناسبة، "إننا نستذكر بكل فخر واعتزاز مآثر الهاشميين الخالدة، ومواقفهم الثابتة والدائمة دفاعًا عن فلسطين التي أثخنتها جراح الاحتلال بآلته العسكرية الشرسة ونفسيته العنصرية البشعة، وسيبقى الأردن يقدم نماذج مشرفة في التضامن ودعم كفاح كل القوى الفلسطينية المقاومة للغطرسة الإسرائيلية، وأن ما بين الأردن وفلسطين هو تحالف الدم مع الدم، وتضامن على مبدأ وعقيدة وواجب.
وأكد العماوي "نحيّي بهذه المناسبة الغالية، جيشنا العربي الوفي والمنتمي لعروق الدوحة الهاشمية، ودوره في حفظ الأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب، وأن ما قدمه من فداء وكفاح وانتصار، في الكرامة واللطرون وباب الواد، وعلى كل الجبهات والحدود الحامية لسيادتنا، كان مبعثه العقيدة الصلبة وشرف الجندية الصادقة".
وأضاف، أن ذكرى معركة الكرامة الخالدة، التي سطرها بالدم والتضحيات أبطال الجيش العربي الأحرار تحت راية الهاشميين، غدت يومًا خالدًا للكرامة في تاريخ الأردن وفلسطين، وعلامة مضيئة في سجل نضالنا الوطني.
--(بترا)
ع ح/م ق/ع ط
21/03/2024 18:34:26
MENAFN21032024000117011021ID1108007314
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