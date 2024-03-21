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الحزب الوطني الإسلامي يهنئ القيادة الهاشمية بذكرى الكرامة

3/21/2024 2:48:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- هنأ الحزب الوطني الإسلامي، القيادة الهاشمية والأردنيين، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.
وقال أمين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي، في تصريح اليوم الخميس، بهذه المناسبة، "إننا نستذكر بكل فخر واعتزاز مآثر الهاشميين الخالدة، ومواقفهم الثابتة والدائمة دفاعًا عن فلسطين التي أثخنتها جراح الاحتلال بآلته العسكرية الشرسة ونفسيته العنصرية البشعة، وسيبقى الأردن يقدم نماذج مشرفة في التضامن ودعم كفاح كل القوى الفلسطينية المقاومة للغطرسة الإسرائيلية، وأن ما بين الأردن وفلسطين هو تحالف الدم مع الدم، وتضامن على مبدأ وعقيدة وواجب.
وأكد العماوي "نحيّي بهذه المناسبة الغالية، جيشنا العربي الوفي والمنتمي لعروق الدوحة الهاشمية، ودوره في حفظ الأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب، وأن ما قدمه من فداء وكفاح وانتصار، في الكرامة واللطرون وباب الواد، وعلى كل الجبهات والحدود الحامية لسيادتنا، كان مبعثه العقيدة الصلبة وشرف الجندية الصادقة".
وأضاف، أن ذكرى معركة الكرامة الخالدة، التي سطرها بالدم والتضحيات أبطال الجيش العربي الأحرار تحت راية الهاشميين، غدت يومًا خالدًا للكرامة في تاريخ الأردن وفلسطين، وعلامة مضيئة في سجل نضالنا الوطني.
--(بترا)
ع ح/م ق/ع ط
21/03/2024 18:34:26

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