التربية تحتفل بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان21 آذار (بترا)- احتفلت الأسرة التربوية بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة في موقع النصب التذكاري لشهداء المعركة في الشونة الجنوبية.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال رعايته الاحتفال، اليوم الخميس، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ومتصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة، وقادة الأجهزة الأمنية في اللواء، اعتزاز الأسرة التربوية بالبطولات والتضحيات التي سطرها أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة دفاعًا عن الوطن وحماية ثراه الغالي.

وأضاف أن احتفال الأسرة التربوية بهذه المناسبة يأتي تأكيدًا على اعتزازها بالمناسبات الوطنية، وحرص الوزارة على تأصيل الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية في نفوس أبنائنا الطلبة.

ووضع الدكتور محافظة إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الكرامة، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.

وتضمنت فعاليات الحفل، الذي حضره عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية، نشيد ذكرى معركة الكرامة أداه كشافة ومرشدات وزارة التربية والتعليم، معبرين عن اعتزازهم ببطولات الجيش العربي الأردني وتضحيات أبنائه للذود عن حمى الوطن الغالي.

--(بترا)

ع س/م د/ع ط

21/03/2024 18:12:44