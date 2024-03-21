ندوة أدبية عن رواية المد باليرموك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أربد 21 آذار(بترا)-نظم مركز اللغات في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، ندوة أدبية لمناقشة رواية "المد"، بحضور مؤلفة الرواية الكاتبة الأردنية سميحة خريس، ومديرة المركز الدكتورة رنا قنديل.
وبينت خريس أنها في رواية "المد" ومن خلال أسلوبها الأدبي قد قارنت أشكالا من الوحدة والعذاب والقسوة والفقر مقابل أنماط السعادة التي تجلبها أوهام الثراء الموعود في الهجرة والغربة، مستعرضة شخصيات الرواية وأحداثها، والموضوعات والقضايا التي طرحتها.
وألقت الدكتورة ريجان عبيدات من المركز، في بداية الندوة، كلمة رحبت من خلالها بالكاتبة "خريس"، مستعرضة مسيرة حياتها وأبرز مؤلفاتها وإنجازاتها في مجال القصة القصيرة والرواية.
وشارك في الندوة طلبة برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات، حيث دار نقاش بين الكاتبة والطلبة عبّروا من خلاله عن آرائهم بالرواية، وطرحوا وجهات نظرهم واستفساراتهم حول مختلف جوانب الرواية.
وثمن الطلبة الاهتمام الذي يوليه مركز اللغات بطلبته وتنظيمه لمختلف الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تعزز مخزونهم الثقافي والفكري وتعرفهم على الثقافة والأدب الأردني.
--(بترا)
س ع/م د/ ع ط
21/03/2024 18:08:52
MENAFN21032024000117011021ID1108007310
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