ندوة أدبية عن رواية المد باليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

أربد 21 آذار(بترا)-نظم مركز اللغات في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، ندوة أدبية لمناقشة رواية "المد"، بحضور مؤلفة الرواية الكاتبة الأردنية سميحة خريس، ومديرة المركز الدكتورة رنا قنديل.

وبينت خريس أنها في رواية "المد" ومن خلال أسلوبها الأدبي قد قارنت أشكالا من الوحدة والعذاب والقسوة والفقر مقابل أنماط السعادة التي تجلبها أوهام الثراء الموعود في الهجرة والغربة، مستعرضة شخصيات الرواية وأحداثها، والموضوعات والقضايا التي طرحتها.

وألقت الدكتورة ريجان عبيدات من المركز، في بداية الندوة، كلمة رحبت من خلالها بالكاتبة "خريس"، مستعرضة مسيرة حياتها وأبرز مؤلفاتها وإنجازاتها في مجال القصة القصيرة والرواية.

وشارك في الندوة طلبة برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات، حيث دار نقاش بين الكاتبة والطلبة عبّروا من خلاله عن آرائهم بالرواية، وطرحوا وجهات نظرهم واستفساراتهم حول مختلف جوانب الرواية.

وثمن الطلبة الاهتمام الذي يوليه مركز اللغات بطلبته وتنظيمه لمختلف الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تعزز مخزونهم الثقافي والفكري وتعرفهم على الثقافة والأدب الأردني.

--(بترا)

س ع/م د/ ع ط

21/03/2024 18:08:52