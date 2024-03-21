الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات البر والإحسان لأسر عفيفة وتدعم جمعية في برما بجرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 21 آذار (بترا)- سلمت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، اليوم الخميس، مساعدات طارئة قدمتها الحملة، لأسر عفيفة في منطقة برما بمحافظة جرش.

كما وزعت سموها ملابس وهدايا العيد على 60 طفلا من الأيتام والمحتاجين في المنطقة.

وفي التفاصيل، سملت سموها الدعم الذي قدمته الحملة لجمعية شهد الصباح الخيرية لاستدامة مشروع المطبخ الإنتاجي فيها، وشملت معدات ومستلزمات إنتاج وطهي.

ويهدف المشروع إلى مساعدة السيدات في المنطقة على إنتاج صناعات غذائية محلية وتسويقها، وبما يسهم في مساعدة السيدات وتوفير مصدر دخل لأسرهن.

وأكدت سموها خلال توزيع المساعدات، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور ورئيس بلدية برما عقاب السلامات، حرص الحملة بالتعاون مع شركائها على المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسر والفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة، وبما يعكس معاني التضامن والتكافل الاجتماعي.

وقالت سموها، إن الحملة مستمرة من خلال برامجها المتنوعة في خدمة الفئات المستهدفة، ضمن أهدافها ورسالتها الإنسانية النبيلة لمساعدة الفئات المستهدفة، والمساهمة في تحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية.

وحيّت سموها المرأة والأم الأردنية وجميع الأردنيين بمناسبة يوم الكرامة وعيد الأم مشيدة بدور المرأة وتضحياتها في مسيرة بناء الوطن والأسرة الأردنية، مؤكدة أن المرأة الأردنية تحظى بدعم واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي محل تقدير ومثال للبذل والعطاء.

كما أشادت بجهود الجمعية ونشاطاتها وبرامجها المتنوعة خاصة ما يتعلق بالتوعية والتثقيف، مؤكدة أهمية ايجاد افكار ومبادرات تسهم في خلق فرص عمل واستغلال المقومات السياحية والبيئية للمنطقة.

واستمعت سموها لعرض قدمه مدير مركز الأميرة بسمة للتنمية في جرش طارق شطناوي عن التدخلات التي تقوم بها الحملة في محافظة جرش وقضاء برما، من خلال تنفيذ الأيام التشغيلية وعقد الدورات التدريبية للشباب والفتيات وتقديم المساعدات بالتعاون مع الشركاء.

وعرضت رئيسة جمعية شهد الصباح الخيرية شروق حناتلة، لأهداف وبرامج الجمعية التي تأسست عام 2015، وتقدم خدماتها لنحو 103 أسر عفيفة في المنطقة، وتقوم على كفالة 76 يتيما.

وقالت الحناتلة، إن الجمعية التي تعد الوحيدة في المنطقة، ستعمل من خلال مشروع المطبخ الإنتاجي على اعداد الأكلات الشعبية والحلويات وتسويقها لزوار المناطق السياحية في جرش، والمشاركة في المعارض والبازارات الخيرية على مستوى المملكة.

كما عرضت لمبادرات وبرامج الجمعية والدراسات التي تنفذها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من المؤسسات المحلية والدولية، مشيدة بدعم الحملة للجمعية.

--(بترا)

م ق/اح

21/03/2024 17:34:08