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بنك انجلترا المركزي يبقي على معدل الفائدة دون تغيير

3/21/2024 2:48:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 21 آذار (بترا)- أبقى بنك انجلترا المركزي اليوم الخميس على معدل سعر الفائدة بدون تغيير عند 25ر5 بالمئة.
وصوت ثمانية أعضاء بلجنة السياسة النقدية في البنك لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند 25ر5 بالمئة حتى الاجتماع المقبل على أقل تقدير.
وقال محافظ البنك اندرو بايلي "أبقينا على معدلات الفائدة مجددا اليوم عند 25ر5 بالمئة لأننا بحاجة للتأكد من أن التضخم سيتراجع إلى الهدف المحدد وهو 2 بالمئة.
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
21/03/2024 16:57:09

MENAFN21032024000117011021ID1108007308

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