بنك انجلترا المركزي يبقي على معدل الفائدة دون تغيير

بنك انجلترا المركزي يبقي على معدل الفائدة دون تغيير
التاريخ
3/21/2024 2:48:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 21 آذار (بترا)- أبقى بنك انجلترا المركزي اليوم الخميس على معدل سعر الفائدة بدون تغيير عند 25ر5 بالمئة.
وصوت ثمانية أعضاء بلجنة السياسة النقدية في البنك لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند 25ر5 بالمئة حتى الاجتماع المقبل على أقل تقدير.
وقال محافظ البنك اندرو بايلي "أبقينا على معدلات الفائدة مجددا اليوم عند 25ر5 بالمئة لأننا بحاجة للتأكد من أن التضخم سيتراجع إلى الهدف المحدد وهو 2 بالمئة.
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
21/03/2024 16:57:09
MENAFN21032024000117011021ID1108007308
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