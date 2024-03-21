Thursday, 21 March 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية تعاون بين العلوم والتكنولوجيا و (الفاو)

3/21/2024 2:48:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 21 آذار (بترا) - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ مشروع دعم الأمن الصحي العالمي وتحديد الأمراض الناشئة عن مقاومة مضادات الميكروبات في الأردن.
وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم إن الجامعة تولي قطاع الزراعة والغذاء والطب البيطري أولوية خاصة، مشيرا الى أنه بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالأمراض المشتركة والنسخ الوبائي وبناء قدرات المختبرات الوطنية.
من جهته أشار ممثل منظمة (الفاو) في الأردن. المهندس نبيل عساف إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الصحية لإدارة الأمراض حيوانية المنشأ من خلال إنشاء منصات "الصحة الواحدة" الوطنية وتشغيلها بشكل مستدام وتحسين تنفيذ تدابير الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية المستوطنة من خلال تعزيز واعتماد ممارسات التربية الجيدة والأمن الحيوي وغيرها من التدابير الصحية
--(بترا)
ب و / ع س/اح
21/03/2024 16:55:04

MENAFN21032024000117011021ID1108007307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث