اتفاقية تعاون بين العلوم والتكنولوجيا و (الفاو)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 21 آذار (بترا) - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ مشروع دعم الأمن الصحي العالمي وتحديد الأمراض الناشئة عن مقاومة مضادات الميكروبات في الأردن.
وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم إن الجامعة تولي قطاع الزراعة والغذاء والطب البيطري أولوية خاصة، مشيرا الى أنه بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالأمراض المشتركة والنسخ الوبائي وبناء قدرات المختبرات الوطنية.
من جهته أشار ممثل منظمة (الفاو) في الأردن. المهندس نبيل عساف إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الصحية لإدارة الأمراض حيوانية المنشأ من خلال إنشاء منصات "الصحة الواحدة" الوطنية وتشغيلها بشكل مستدام وتحسين تنفيذ تدابير الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية المستوطنة من خلال تعزيز واعتماد ممارسات التربية الجيدة والأمن الحيوي وغيرها من التدابير الصحية
--(بترا)
ب و / ع س/اح
21/03/2024 16:55:04
MENAFN21032024000117011021ID1108007307
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