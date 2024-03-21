اتفاقية تعاون بين العلوم والتكنولوجيا و (الفاو)

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 21 آذار (بترا) - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ مشروع دعم الأمن الصحي العالمي وتحديد الأمراض الناشئة عن مقاومة مضادات الميكروبات في الأردن.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم إن الجامعة تولي قطاع الزراعة والغذاء والطب البيطري أولوية خاصة، مشيرا الى أنه بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالأمراض المشتركة والنسخ الوبائي وبناء قدرات المختبرات الوطنية.

من جهته أشار ممثل منظمة (الفاو) في الأردن. المهندس نبيل عساف إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الصحية لإدارة الأمراض حيوانية المنشأ من خلال إنشاء منصات "الصحة الواحدة" الوطنية وتشغيلها بشكل مستدام وتحسين تنفيذ تدابير الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية المستوطنة من خلال تعزيز واعتماد ممارسات التربية الجيدة والأمن الحيوي وغيرها من التدابير الصحية

--(بترا)

ب و / ع س/اح

21/03/2024 16:55:04