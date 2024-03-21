وزراء خارجية عرب يبحثون جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 21 آذار (بترا)- وزراء خارجية مصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدي، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمى، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، خلال اجتماع لهم في القاهرة اليوم الخميس جهود وقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تغريدة على "أكس": "إن الاجتماع ناقش حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وايصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة".
--(بترا)
ن ا / ع س/اح
21/03/2024 16:49:06
MENAFN21032024000117011021ID1108007305
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