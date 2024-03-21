وزراء خارجية عرب يبحثون جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 آذار (بترا)- وزراء خارجية مصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدي، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمى، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، خلال اجتماع لهم في القاهرة اليوم الخميس جهود وقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تغريدة على "أكس": "إن الاجتماع ناقش حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وايصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة".

--(بترا)

ن ا / ع س/اح

21/03/2024 16:49:06