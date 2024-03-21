بلدية معاذ بن جبل توقع عدة اتفاقيات لتوفير فرص عمل

MENAFN - Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 21 آذار (بترا)- حاتم الظاظا- قال رئيس بلدية معاذ بن جبل، المهندس ساري الساري، أن البلدية وقعت عدة اتفاقيات بهدف توفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة، والتشبيك مع منظمات دولية.

وأعلن عن توفير البلدية لـ100 فرصة عمل متعلقة بالزراعة المائية، ولمدة 4 أشهر، بالتعاون مع منظمة العمل الإيطالية، حيث سيبدأ تقديم الطلبات يوم السبت المقبل وحتى يوم الخميس في صالة النور.

من جهة أخرى، أكد الساري إن البلدية كثفت من حملات الرقابة الصحية والحملات اليومية على المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن كوادر البلدية تواصل زيادة خدماتها الميدانية للمواطنين.

--(بترا)

ح ظ/ف م/رق

21/03/2024 15:55:29