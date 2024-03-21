مناقشة إدراج منطقة أم الجمال ضمن مشروع بذور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 21 آذار (بترا)- ناقش لقاء عقد في بلدية أم الجمال اليوم الخميس، مع وفد من منظمتي (COOPI) و (John Paul II Foundation) الإيطاليتين، امكانية إدراج أم الجمال كمنطقة ضمن مشروع "بـــذور ".
وقالت البلدية في بيان، إن المشروع يتضمن التدريب على تطوير الأعمال والعلامات التجارية والتسويق والتدريب المهني للأفراد ممن يرغبون ببدء عمل تجاري جديد والدعم العيني لأفضل خطة عمل.
وبينت البلدية أن المشروع يتضمن أيضا جلسة توعية حول الترخيص والتشريع وتنظيم البازارات، إضافة إلى خطط لتقديم مقترح مشروع جديد لدعم السياحة في ام الجمال .
من جهة أخرى، وقع رئيس بلدية السرحان، علي السرحان اليوم الخميس، اتفاقية استثمار لمخازن البلدية التجارية في المنطقة الحرفية مع أحد المستثمرين في مجال رب البندورة و المخللات و المربيات.
وقال السرحان إن البلدية تسعى لتحقيق التنمية المحلية، لافتا الى أن هذا الاستثمار سيسهم في توفير حوالي 50 فرصة عمل جديدة لأبناء مناطق البلدية قابلة للزيادة بالمشروع الذي سيبدأ العمل فيه مطلع نيسان المقبل.
--(بترا)
ه ق/ ف م/اح
21/03/2024 15:50:59
MENAFN21032024000117011021ID1108007301
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