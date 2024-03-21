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مناقشة إدراج منطقة أم الجمال ضمن مشروع بذور

3/21/2024 2:48:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 21 آذار (بترا)- ناقش لقاء عقد في بلدية أم الجمال اليوم الخميس، مع وفد من منظمتي (COOPI) و (John Paul II Foundation) الإيطاليتين، امكانية إدراج أم الجمال كمنطقة ضمن مشروع "بـــذور ".
وقالت البلدية في بيان، إن المشروع يتضمن التدريب على تطوير الأعمال والعلامات التجارية والتسويق والتدريب المهني للأفراد ممن يرغبون ببدء عمل تجاري جديد والدعم العيني لأفضل خطة عمل.
وبينت البلدية أن المشروع يتضمن أيضا جلسة توعية حول الترخيص والتشريع وتنظيم البازارات، إضافة إلى خطط لتقديم مقترح مشروع جديد لدعم السياحة في ام الجمال .
من جهة أخرى، وقع رئيس بلدية السرحان، علي السرحان اليوم الخميس، اتفاقية استثمار لمخازن البلدية التجارية في المنطقة الحرفية مع أحد المستثمرين في مجال رب البندورة و المخللات و المربيات.
وقال السرحان إن البلدية تسعى لتحقيق التنمية المحلية، لافتا الى أن هذا الاستثمار سيسهم في توفير حوالي 50 فرصة عمل جديدة لأبناء مناطق البلدية قابلة للزيادة بالمشروع الذي سيبدأ العمل فيه مطلع نيسان المقبل.
--(بترا)
ه ق/ ف م/اح
21/03/2024 15:50:59

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