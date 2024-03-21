السفارة البريطانية: دخول أكبر شحنة من المساعدات البريطانية الى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 21 آذار (بترا)- اعلنت المملكة المتحدة عن تمويل جديد لبرنامج الأغذية العالمي يدعم توفير كميات كبيرة من المساعدات في غزة بالتعاون مع الأردن، في خضم قلق متزايد بشأن خطر حدوث مجاعة في القطاع.

وقالت السفارة البريطانية في عمان ببيان ان أكبر شحنة من المساعدات البريطانية دخلت إلى قطاع غزة عبر الحدود، وتعمل الأمم المتحدة على توزيعها على العائلات المحتاجة في غزة.

وبينت ان برنامج الأغذية العالمي سيوزع أكثر من 2000 طن من المعونات الغذائية، بتمويل من الحكومة البريطانية إضافة إلى 150 طنا من مواد الإغاثة التي مولتها المملكة المتحدة، وشملت البطانيات والخيام، والتي وصلت أخيرا وسوف توزعها اليونيسف.

كما وصل إلى غزة مستشفى ميداني بريطاني تديره مؤسسة (UK-Aid) الخيرية البريطانية، وسيبدأ تشغيله لتقديم رعاية طبية منقذة للأرواح.

وقالت السفارة، ان هذه الشحنة الجديدة تشمل دقيق القمح المدعم لاستخدامه في المخابز، ووجبات ساخنة، إلى جانب وجبات غذائية جاهزة للأكل، مشيرة الى ان هذه الحزم الغذائية سيستفيد منها أكثر من 275000 شخص في غزة. وكل حزمة غذائية مخصصة لعائلة من خمسة أشخاص، وتشمل معلبات الخضار واللحم والسمك، وحلوى التمر، وتوفر نحو نصف السعرات الحرارية اليومية التي تحتاجها العائلة لمدة 15 يوما.

وقال السفير البريطاني لدى الأردن، فيليب هول: "دخل إلى غزة هذا الأسبوع أكثر من 2000 طن من المساعدات الغذائية الممولة من المملكة المتحدة وهذه المساعدات يوزعها برنامج الأغذية العالمي حيث وصل معظمها إلى غزة بفضل التسهيلات التي يقدمها الأردن.

واكد ان هناك حاجة ماسة لهذه المساعدات، وهو ما يؤكد أهمية الشراكات في تقديم الإغاثة لأهالي غزة.

وبحسب البيان قال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون: "من الضروري الإبقاء على تدفق المساعدات إلى غزة لإنهاء المعاناة و لهذا السبب فإن هذه الشحنة الجديدة من المساعدات عن طريق برنامج الأغذية العالمي حيوية للغاية".

واشار الى ان تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يُنذر بأن حدوث مجاعة بات وشيكا. لذا نحتاج إلى معابر لوصول المساعدات الإنسانية باستمرار عبر البر لإتاحة دخول المزيد منها. ونحن نواصل حث إسرائيل على السماح بفتح مزيد من المعابر، ولفترات أطول، واستعادة خدمات الرعاية الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي".

وأضاف، ان هذه الشحنة الجديدة من المساعدات كانت، مرة أخرى، بتسهيل من الأردن الذي له فضل كبير في دعم الاستجابة الإنسانية البريطانية. فمنذ فتح المعبر في كانون الاول 2023، عملت الحكومة الأردنية، إلى جانب الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، على ضمان عبور نحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، تحمل 8000 طن من مواد الإغاثة والمواد الغذائية. وقد وصلت مساعدات إنسانية إلى غزة من 10 هيئات إغاثة دولية مختلفة – بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، الشريكان للمملكة المتحدة.

واكد أن المملكة المتحدة ملتزمة بضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها بشدة، بينما يستمر الفلسطينيون في مواجهة أزمة إنسانية متنامية ومدمرة في غزة.

وقال كاميرون بوضوح، "إن على إسرائيل زيادة الإمكانات لتوزيع المساعدات بشكل آمن في غزة ويشمل ذلك فتح معبر بري في الشمال وضمان إصدار مزيد من التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة القادرين على توزيع المساعدات حين وصولها إلى غزة".

--(بترا)

ص خ/اح

21/03/2024 15:46:06