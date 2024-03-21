السفارة البريطانية: دخول أكبر شحنة من المساعدات البريطانية الى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- اعلنت المملكة المتحدة عن تمويل جديد لبرنامج الأغذية العالمي يدعم توفير كميات كبيرة من المساعدات في غزة بالتعاون مع الأردن، في خضم قلق متزايد بشأن خطر حدوث مجاعة في القطاع.
وقالت السفارة البريطانية في عمان ببيان ان أكبر شحنة من المساعدات البريطانية دخلت إلى قطاع غزة عبر الحدود، وتعمل الأمم المتحدة على توزيعها على العائلات المحتاجة في غزة.
وبينت ان برنامج الأغذية العالمي سيوزع أكثر من 2000 طن من المعونات الغذائية، بتمويل من الحكومة البريطانية إضافة إلى 150 طنا من مواد الإغاثة التي مولتها المملكة المتحدة، وشملت البطانيات والخيام، والتي وصلت أخيرا وسوف توزعها اليونيسف.
كما وصل إلى غزة مستشفى ميداني بريطاني تديره مؤسسة (UK-Aid) الخيرية البريطانية، وسيبدأ تشغيله لتقديم رعاية طبية منقذة للأرواح.
وقالت السفارة، ان هذه الشحنة الجديدة تشمل دقيق القمح المدعم لاستخدامه في المخابز، ووجبات ساخنة، إلى جانب وجبات غذائية جاهزة للأكل، مشيرة الى ان هذه الحزم الغذائية سيستفيد منها أكثر من 275000 شخص في غزة. وكل حزمة غذائية مخصصة لعائلة من خمسة أشخاص، وتشمل معلبات الخضار واللحم والسمك، وحلوى التمر، وتوفر نحو نصف السعرات الحرارية اليومية التي تحتاجها العائلة لمدة 15 يوما.
وقال السفير البريطاني لدى الأردن، فيليب هول: "دخل إلى غزة هذا الأسبوع أكثر من 2000 طن من المساعدات الغذائية الممولة من المملكة المتحدة وهذه المساعدات يوزعها برنامج الأغذية العالمي حيث وصل معظمها إلى غزة بفضل التسهيلات التي يقدمها الأردن.
واكد ان هناك حاجة ماسة لهذه المساعدات، وهو ما يؤكد أهمية الشراكات في تقديم الإغاثة لأهالي غزة.
وبحسب البيان قال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون: "من الضروري الإبقاء على تدفق المساعدات إلى غزة لإنهاء المعاناة و لهذا السبب فإن هذه الشحنة الجديدة من المساعدات عن طريق برنامج الأغذية العالمي حيوية للغاية".
واشار الى ان تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يُنذر بأن حدوث مجاعة بات وشيكا. لذا نحتاج إلى معابر لوصول المساعدات الإنسانية باستمرار عبر البر لإتاحة دخول المزيد منها. ونحن نواصل حث إسرائيل على السماح بفتح مزيد من المعابر، ولفترات أطول، واستعادة خدمات الرعاية الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي".
وأضاف، ان هذه الشحنة الجديدة من المساعدات كانت، مرة أخرى، بتسهيل من الأردن الذي له فضل كبير في دعم الاستجابة الإنسانية البريطانية. فمنذ فتح المعبر في كانون الاول 2023، عملت الحكومة الأردنية، إلى جانب الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، على ضمان عبور نحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، تحمل 8000 طن من مواد الإغاثة والمواد الغذائية. وقد وصلت مساعدات إنسانية إلى غزة من 10 هيئات إغاثة دولية مختلفة – بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، الشريكان للمملكة المتحدة.
واكد أن المملكة المتحدة ملتزمة بضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها بشدة، بينما يستمر الفلسطينيون في مواجهة أزمة إنسانية متنامية ومدمرة في غزة.
وقال كاميرون بوضوح، "إن على إسرائيل زيادة الإمكانات لتوزيع المساعدات بشكل آمن في غزة ويشمل ذلك فتح معبر بري في الشمال وضمان إصدار مزيد من التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة القادرين على توزيع المساعدات حين وصولها إلى غزة".
--(بترا)
ص خ/اح
21/03/2024 15:46:06
MENAFN21032024000117011021ID1108007300
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