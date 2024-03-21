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أسعار الذهب العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

3/21/2024 2:47:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- سجلت أسعار الذهب رقما قياسيا جديدا اليوم الخميس، مع تجاوز سعر الأونصة 2200 دولار، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وأبقى على توقعاته لثلاثة تخفيضات هذا العام.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ومنذ منتصف شباط، ارتفع سعر الذهب بحوالى 12بالمئة، وكانت أسعار الأسهم في البورصات الآسيوية وبورصة نيويورك قد ارتفعت والدولار تراجع بعدما أكد الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء أنه من المرتقب أن يخفض معدلات الفائدة الرئيسية ثلاث مرات في 2024.
--(بترا)
رصد/أ ن/ ف م/رق
21/03/2024 15:24:34

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