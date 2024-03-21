أسعار الذهب العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- سجلت أسعار الذهب رقما قياسيا جديدا اليوم الخميس، مع تجاوز سعر الأونصة 2200 دولار، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وأبقى على توقعاته لثلاثة تخفيضات هذا العام.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ومنذ منتصف شباط، ارتفع سعر الذهب بحوالى 12بالمئة، وكانت أسعار الأسهم في البورصات الآسيوية وبورصة نيويورك قد ارتفعت والدولار تراجع بعدما أكد الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء أنه من المرتقب أن يخفض معدلات الفائدة الرئيسية ثلاث مرات في 2024.
--(بترا)
رصد/أ ن/ ف م/رق
21/03/2024 15:24:34
MENAFN21032024000117011021ID1108007299
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