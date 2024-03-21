البحوث الزراعية يسلم الخيرية الهاشمية تقرير حملة جمع تبرعات مهرجان الزيتون

MENAFN - Jordan News Agency)

البقعة 21 آذار (بترا)- سلم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الخميس، تقرير حملته لجمع التبرعات لصالح الأشقاء الفلسطينيين، إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، والتي نظمها المركز أثناء إقامة مهرجان الزيتون الوطني العشرين ومعرض المنتجات الريفية.

وبحسب بيان المركز، قال مديره العام الدكتور نزار حداد "المركز يلبي التوجيهات الملكية السامية بنصرة الأشقاء في غزة وندعم صمودهم على تراب فلسطين الشقيقة، كما ندعم صمود المرأة الريفية الأردنية وتمكينها من خلال مهرجان الزيتون الوطني والذي هبت فيه المرأة الريفية للتبرع للأشقاء في غزة من محتويات منتجاتها الريفية".

وأضاف، "إن المركز وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يسعى لتخفيف وطأة الجوع والظلم والاستبداد التي تمارس على الأهل في غزة ،حيث توسعت مهام مهرجان الزيتون باعتباره أكبر نافذة تسويقية لصغار المزارعين والمرأة الريفية، ليصبح الآن منصة لتقديم العون والمساعدة للأشقاء".

وثمن امين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، دور المركز الريادي في دعم الأشقاء، مؤكدا أن الأردن مستمر بإدخال المساعدات إلى الأهل في غزة ضمن الوسائل المتاحة ورغم المعيقات والتحديات.

--(بترا)

ون/ ف م/اح

21/03/2024 15:21:18