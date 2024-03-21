البحوث الزراعية يسلم الخيرية الهاشمية تقرير حملة جمع تبرعات مهرجان الزيتون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البقعة 21 آذار (بترا)- سلم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الخميس، تقرير حملته لجمع التبرعات لصالح الأشقاء الفلسطينيين، إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، والتي نظمها المركز أثناء إقامة مهرجان الزيتون الوطني العشرين ومعرض المنتجات الريفية.
وبحسب بيان المركز، قال مديره العام الدكتور نزار حداد "المركز يلبي التوجيهات الملكية السامية بنصرة الأشقاء في غزة وندعم صمودهم على تراب فلسطين الشقيقة، كما ندعم صمود المرأة الريفية الأردنية وتمكينها من خلال مهرجان الزيتون الوطني والذي هبت فيه المرأة الريفية للتبرع للأشقاء في غزة من محتويات منتجاتها الريفية".
وأضاف، "إن المركز وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يسعى لتخفيف وطأة الجوع والظلم والاستبداد التي تمارس على الأهل في غزة ،حيث توسعت مهام مهرجان الزيتون باعتباره أكبر نافذة تسويقية لصغار المزارعين والمرأة الريفية، ليصبح الآن منصة لتقديم العون والمساعدة للأشقاء".
وثمن امين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، دور المركز الريادي في دعم الأشقاء، مؤكدا أن الأردن مستمر بإدخال المساعدات إلى الأهل في غزة ضمن الوسائل المتاحة ورغم المعيقات والتحديات.
--(بترا)
ون/ ف م/اح
21/03/2024 15:21:18
MENAFN21032024000117011021ID1108007298
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