Thursday, 21 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد الكرة يلغي جلسته الحوارية مع أندية المحترفين

3/21/2024 2:47:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- قرر اتحاد كرة القدم، إلغاء الجلسة الحوارية مع أندية المحترفين، والتي كانت مقررة يوم السبت المقبل، والمخصصة لمناقشة استراتيجية كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وجاء إلغاء هذه الجلسة الحوارية، بسبب اعتذار أغلب رؤساء وأمناء سر أندية المحترفين عن الحضور.
وكانت أندية المحترفين تداعت إلى مقاطعة الجلسة وعدم حضورها، بسبب رغبتها في الحصول على دعم مادي أكبر.
--(بترا)
خ خ/رق
21/03/2024 15:20:41

MENAFN21032024000117011021ID1108007297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث