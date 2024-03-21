اتحاد الكرة يلغي جلسته الحوارية مع أندية المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- قرر اتحاد كرة القدم، إلغاء الجلسة الحوارية مع أندية المحترفين، والتي كانت مقررة يوم السبت المقبل، والمخصصة لمناقشة استراتيجية كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وجاء إلغاء هذه الجلسة الحوارية، بسبب اعتذار أغلب رؤساء وأمناء سر أندية المحترفين عن الحضور.

وكانت أندية المحترفين تداعت إلى مقاطعة الجلسة وعدم حضورها، بسبب رغبتها في الحصول على دعم مادي أكبر.

--(بترا)

خ خ/رق

21/03/2024 15:20:41