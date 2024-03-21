اتحاد الكرة يلغي جلسته الحوارية مع أندية المحترفين

اتحاد الكرة يلغي جلسته الحوارية مع أندية المحترفين
التاريخ
3/21/2024 2:47:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- قرر اتحاد كرة القدم، إلغاء الجلسة الحوارية مع أندية المحترفين، والتي كانت مقررة يوم السبت المقبل، والمخصصة لمناقشة استراتيجية كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وجاء إلغاء هذه الجلسة الحوارية، بسبب اعتذار أغلب رؤساء وأمناء سر أندية المحترفين عن الحضور.
وكانت أندية المحترفين تداعت إلى مقاطعة الجلسة وعدم حضورها، بسبب رغبتها في الحصول على دعم مادي أكبر.
--(بترا)
خ خ/رق
21/03/2024 15:20:41
MENAFN21032024000117011021ID1108007297
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