الملك يغادر في زيارة إلى الإمارات والبحرين

الملك يغادر في زيارة إلى الإمارات والبحرين
التاريخ
3/21/2024 2:47:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
رق
21/03/2024 15:26:53
MENAFN21032024000117011021ID1108007296
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.