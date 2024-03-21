الملك يرعى احتفال القوات المسلحة بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرامة 21 آذار (بترا)- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.

ولدى وصول جلالته يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط.

وفي بداية الاحتفال، الذي حضره سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، عزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي.

واستعرض جلالة الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما حلقت طائرات من نوع F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

ووضع جلالته إكليلا من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة.

ودعا مفتي القوات المسلحة لشهداء معركة الكرامة والجيش العربي والأجهزة الأمنية بالرحمة والمغفرة، سائلا الله عز وجل أن يحل عليهم الرضا والإحسان مع النبيين والصديقين والصالحين.

وقرأ جلالته والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، فيما عزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.

واستعرض جلالة القائد الأعلى أسماء شهداء الوحدات والتشكيلات التي شاركت في معركة الكرامة.

--(بترا)

رق



21/03/2024 15:20:04