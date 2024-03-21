تراجع الدولار بعد تثبيت المركزي الأميركي للفائدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم.
وقفز الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات اليوم الخميس نمو التوظيف بشكل حاد في شباط وانخفاض معدل البطالة إلى أقل بكثير من التوقعات.
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 بالمئةلى 0.6608 دولار أميركي، بعد أن صعد أكثر من 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6615 دولار في أعقاب بيانات الوظائف القوية.
وفي ختام اجتماع المركزي الأميركي امس الأربعاء، قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة إذ يتجه البنك المركزي للمضي في مسار خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.
وكان اليورو والجنيه الإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار اليوم الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.09375 دولار و1.2798 دولار على التوالي.
واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة في جلسة التداول السابقة.
--(بترا)
رصد/رس
21/03/2024 15:07:07
MENAFN21032024000117011021ID1108007291
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