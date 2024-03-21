تراجع الدولار بعد تثبيت المركزي الأميركي للفائدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم.

وقفز الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات اليوم الخميس نمو التوظيف بشكل حاد في شباط وانخفاض معدل البطالة إلى أقل بكثير من التوقعات.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 بالمئةلى 0.6608 دولار أميركي، بعد أن صعد أكثر من 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6615 دولار في أعقاب بيانات الوظائف القوية.

وفي ختام اجتماع المركزي الأميركي امس الأربعاء، قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة إذ يتجه البنك المركزي للمضي في مسار خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.

وكان اليورو والجنيه الإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار اليوم الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.09375 دولار و1.2798 دولار على التوالي.

واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة في جلسة التداول السابقة.

--(بترا)

رصد/رس

21/03/2024 15:07:07