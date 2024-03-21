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الملك: معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني

3/21/2024 2:47:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 21 آذار (بترا)- اكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني.
وقال جلالته في تغريدة اليوم الخميس بمناسبة الذكرى 56 لمعركة الكرامة "إن معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن نقبل المساومة عليها. وبذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة على العهد، درعاً متيناً وحصناً أميناً للأردن الغالي".
--(بترا)
اح
21/03/2024 15:16:00

MENAFN21032024000117011021ID1108007290

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