مدير مكافحة المخدرات: شركاؤنا في الوقاية الأسرة والإعلام والمؤسستان التعليمية والدينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية خلال زيارة جلالة الملك للإدارة بتاريخ 22 أيار الماضي إذ وجه جلالته إلى إيجاد استراتيجية وقائية شاملة لآفة المخدرات.
وبين القضاة أنه وعلى الفور وبمتابعة من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، جرى تشكيل لجنة عليا ينبثق عنها لجان فنية من كوادر الأمن العام لصياغة هذه الإستراتيجية بالشراكة مع جهات رسمية وأهلية ومؤسسات مجتمع مدني.
وأضاف، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود حول نهج شمولي تشاركي، تتكامل فيه الأدوار ضمن استراتيجية عمل واحدة مع جميع المؤسسات المعنية نصل من خلالها إلى تحقيق أهداف عدة من بينها بناء ثقافة رافضة للمخدرات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخدمات العلاج من الإدمان وإدماج المتعافين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على هدفين رئيسيين؛ الأول رفع مستوى الوعي بآفة المخدرات والذي ينبثق عنه أهداف تشغيلية من أهمها تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية واستثمار دور وسائل الإعلام في التوعية إضافة إلى دور المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، أما الثاني فيتناول نشر ثقافة إعادة تأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع، مشدداً على الدور الوطني المهم لوسائل الإعلام في هذا المجال.
وتابع القضاة، إن الاستراتيجية تتضمن برامج وأنشطة علمية وعملية من أبرزها إعداد دليل تثقيفي يشمل مهارات الوالدين للتعامل مع اليافعين للحد من عوامل الخطر، ودليل موحد لتثقيف الطلبة، وتمكين الهيئات التدريسية والكوادر الإدارية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدراتهم في مجال التوعية مع بيان دور المرشدين الاجتماعيين في المدارس كافة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تضمنت تنظيم المسابقات، وإطلاق المبادرات وإدخال البرامج التوعوية ضمن التجمعات الشبابية، وإنشاء الأفلام التوعوية وتفعيل دور الصحافة والإعلام وتأهيل الوعاظ والخطباء والتوعية الأسرية بالكشف المبكر والتوعية بقانون المخدرات.
--(بترا)
ل م/م ف/اح
21/03/2024 14:46:33
MENAFN21032024000117011021ID1108007288
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