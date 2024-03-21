مدير مكافحة المخدرات: شركاؤنا في الوقاية الأسرة والإعلام والمؤسستان التعليمية والدينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية خلال زيارة جلالة الملك للإدارة بتاريخ 22 أيار الماضي إذ وجه جلالته إلى إيجاد استراتيجية وقائية شاملة لآفة المخدرات.

وبين القضاة أنه وعلى الفور وبمتابعة من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، جرى تشكيل لجنة عليا ينبثق عنها لجان فنية من كوادر الأمن العام لصياغة هذه الإستراتيجية بالشراكة مع جهات رسمية وأهلية ومؤسسات مجتمع مدني.

وأضاف، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود حول نهج شمولي تشاركي، تتكامل فيه الأدوار ضمن استراتيجية عمل واحدة مع جميع المؤسسات المعنية نصل من خلالها إلى تحقيق أهداف عدة من بينها بناء ثقافة رافضة للمخدرات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخدمات العلاج من الإدمان وإدماج المتعافين.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على هدفين رئيسيين؛ الأول رفع مستوى الوعي بآفة المخدرات والذي ينبثق عنه أهداف تشغيلية من أهمها تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية واستثمار دور وسائل الإعلام في التوعية إضافة إلى دور المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، أما الثاني فيتناول نشر ثقافة إعادة تأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع، مشدداً على الدور الوطني المهم لوسائل الإعلام في هذا المجال.

وتابع القضاة، إن الاستراتيجية تتضمن برامج وأنشطة علمية وعملية من أبرزها إعداد دليل تثقيفي يشمل مهارات الوالدين للتعامل مع اليافعين للحد من عوامل الخطر، ودليل موحد لتثقيف الطلبة، وتمكين الهيئات التدريسية والكوادر الإدارية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدراتهم في مجال التوعية مع بيان دور المرشدين الاجتماعيين في المدارس كافة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تضمنت تنظيم المسابقات، وإطلاق المبادرات وإدخال البرامج التوعوية ضمن التجمعات الشبابية، وإنشاء الأفلام التوعوية وتفعيل دور الصحافة والإعلام وتأهيل الوعاظ والخطباء والتوعية الأسرية بالكشف المبكر والتوعية بقانون المخدرات.

--(بترا)

ل م/م ف/اح

21/03/2024 14:46:33