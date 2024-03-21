القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة دولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، 7 إنزالات جوية، حملت مساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدد من المواقع شمال قطاع غزة.

ونفذت عملية الإنزال طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافة إلى طائرتين تابعتين للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

وتأتي المشاركة الدولية في عملية الإنزال في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 53 إنزالا جويا أردنيا، و78 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

--(بترا)

ل م/رق

21/03/2024 14:43:10