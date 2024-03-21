المنتخب الوطني يفوز على باكستان بتصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، على نظيره الباكستاني، بنتيجة 3-0 في مباراة جرت اليوم الخميس، في مدينة إسلام أباد الباكستانية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وسجل أهداف المنتخب الوطني اللاعب موسى التعمري في الدقيقتين الثانية، والسادسة والثمانين من المباراة، واللاعب علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.
ورفع المنتخب رصيده إلى 4 نقاط، بانتظار مباراة اليوم التي تجمع منتخبي السعودية وطاجكستان اللذين يلعبان في نفس المجموعة، حيث يتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين ثم طاجكستان برصيد 4 نقاط من مباراتين، والمنتخب الوطني ثانيا برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وباكستان بدون نقاط.
ويلتقي المنتخب الوطني مع باكستان في عمان 26 الشهر الحالي، في مباراة الإياب، على أن تختتم مباريات المجموعة خلال حزيران المقبل، حيث يلعب منتخبنا مع منتخبي السعودية وطاجكستان، لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين للدور الثاني من التصفيات.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
21/03/2024 14:25:00
MENAFN21032024000117011021ID1108007286
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