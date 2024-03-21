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المنتخب الوطني يفوز على باكستان بتصفيات كأس العالم

3/21/2024 2:47:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، على نظيره الباكستاني، بنتيجة 3-0 في مباراة جرت اليوم الخميس، في مدينة إسلام أباد الباكستانية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وسجل أهداف المنتخب الوطني اللاعب موسى التعمري في الدقيقتين الثانية، والسادسة والثمانين من المباراة، واللاعب علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.
ورفع المنتخب رصيده إلى 4 نقاط، بانتظار مباراة اليوم التي تجمع منتخبي السعودية وطاجكستان اللذين يلعبان في نفس المجموعة، حيث يتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين ثم طاجكستان برصيد 4 نقاط من مباراتين، والمنتخب الوطني ثانيا برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وباكستان بدون نقاط.
ويلتقي المنتخب الوطني مع باكستان في عمان 26 الشهر الحالي، في مباراة الإياب، على أن تختتم مباريات المجموعة خلال حزيران المقبل، حيث يلعب منتخبنا مع منتخبي السعودية وطاجكستان، لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين للدور الثاني من التصفيات.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
21/03/2024 14:25:00

MENAFN21032024000117011021ID1108007286

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