الرئيس المصري وبلينكن يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 آذار (بترا)- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، تناول اللقاء آخر مستجدات جهود الوساطة الهادفة الى التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء ضرورة فتح المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل مصر والسعودية ولم يعلن حتى الآن ما إذا كانت ستشمل إسرائيل.

ن ا / ع س/اح

21/03/2024 14:23:39