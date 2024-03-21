الرئيس المصري وبلينكن يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 21 آذار (بترا)- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، تناول اللقاء آخر مستجدات جهود الوساطة الهادفة الى التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء ضرورة فتح المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل مصر والسعودية ولم يعلن حتى الآن ما إذا كانت ستشمل إسرائيل.
ن ا / ع س/اح
21/03/2024 14:23:39
MENAFN21032024000117011021ID1108007284
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