وزير المياه يبحث والسفير المغربي أوجه التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، اليوم الخميس، مع السفير المغربي لدى المملكة، فؤاد أخريف، أوجه التعاون المشترك.

واستعرض أبو السعود، حجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات، مبينا أن الأردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة إلا أن التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وأزمة اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.

وأشار إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه، إضافة إلى المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.

من جهته، ثمن السفير المغربي، جهود وزارة المياه والري وعمليات التطوير والبناء، مبديا اهتمام الجانب المغربي بالتعاون الفاعل لإنجاح التعاون المائي المشترك.

--(بترا)

ي ع/رق

21/03/2024 14:19:53