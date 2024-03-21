وزير المياه يبحث والسفير المغربي أوجه التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، اليوم الخميس، مع السفير المغربي لدى المملكة، فؤاد أخريف، أوجه التعاون المشترك.
واستعرض أبو السعود، حجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات، مبينا أن الأردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة إلا أن التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وأزمة اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.
وأشار إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه، إضافة إلى المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.
من جهته، ثمن السفير المغربي، جهود وزارة المياه والري وعمليات التطوير والبناء، مبديا اهتمام الجانب المغربي بالتعاون الفاعل لإنجاح التعاون المائي المشترك.
--(بترا)
ي ع/رق
21/03/2024 14:19:53
MENAFN21032024000117011021ID1108007283
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