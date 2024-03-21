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الاقتصاد النيابية تطلع على آلية عمل مؤسسة جدكو

3/21/2024 2:47:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- اطلعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة عمر النبر على آلية عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) وخططها الاستراتيجية لتطوير المشاريع والمصانع والأفكار الريادية.
وأكد النبر في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) عبدالفتاح الكايد، وعدد من مدراء الوحدات في المؤسسة، أهمية تقديم التسهيلات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ودعا النبر إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة للخريجين والشباب المتعطلين عن العمل، من أجل التخفيف من البطالة، مطالبا وأعضاء اللجنة بضرورة تقييم العمل في المؤسسة، كي تحقق الغاية التي أنشأت من اجلها.
من جهتهم، أكد النواب: عدنان مشوقة، هايل عياش، موسى هنطش، سليمان ابو يحيى، تيسير كريشان، محمد هلالات، اسماء الرواحنة، عبدالله ابو زيد، رمزي العجارمة، ضرورة التركيز على المحافظات في تقديم المنح بشكل اكبر لتحقيق تنمية مستدامة والتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرين إلى أهمية توعية المواطنين بالمشاريع التي ينفذونها.
بدوره، استعرض الكايد آلية عمل المؤسسة وأُسس تقديم المنح للمُستفيدين، قائلًا، إن هُناك استراتيجية للمؤسسة تنفذ عبر 3 أعوام، فضلًا عن خطة عمل في المُحافظات ضمن محاور رئيسة، أبرزها: التعافي الاقتصادي، والاقتصاد الأخضر، ومُطابقة المشاريع للمعايير الدولية.
وأضاف، إن المؤسسة تُصمم وتُنفذ مجموعة مُتنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مُختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية، لافتا إلى ان 70 بالمئة من المنح تقدم للمحافظات.
وأوضح الكايد أن المؤسسة توسعت في البرامج التي تنفذها للمصانع القائمة على وجه الخصوص ضمن شروط محددة، موضحا ان المؤسسة رصدت 12 مليون دينار لتحديث الصناعة.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
21/03/2024 14:01:03

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