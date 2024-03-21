الاقتصاد النيابية تطلع على آلية عمل مؤسسة جدكو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- اطلعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة عمر النبر على آلية عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) وخططها الاستراتيجية لتطوير المشاريع والمصانع والأفكار الريادية.
وأكد النبر في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) عبدالفتاح الكايد، وعدد من مدراء الوحدات في المؤسسة، أهمية تقديم التسهيلات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ودعا النبر إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة للخريجين والشباب المتعطلين عن العمل، من أجل التخفيف من البطالة، مطالبا وأعضاء اللجنة بضرورة تقييم العمل في المؤسسة، كي تحقق الغاية التي أنشأت من اجلها.
من جهتهم، أكد النواب: عدنان مشوقة، هايل عياش، موسى هنطش، سليمان ابو يحيى، تيسير كريشان، محمد هلالات، اسماء الرواحنة، عبدالله ابو زيد، رمزي العجارمة، ضرورة التركيز على المحافظات في تقديم المنح بشكل اكبر لتحقيق تنمية مستدامة والتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرين إلى أهمية توعية المواطنين بالمشاريع التي ينفذونها.
بدوره، استعرض الكايد آلية عمل المؤسسة وأُسس تقديم المنح للمُستفيدين، قائلًا، إن هُناك استراتيجية للمؤسسة تنفذ عبر 3 أعوام، فضلًا عن خطة عمل في المُحافظات ضمن محاور رئيسة، أبرزها: التعافي الاقتصادي، والاقتصاد الأخضر، ومُطابقة المشاريع للمعايير الدولية.
وأضاف، إن المؤسسة تُصمم وتُنفذ مجموعة مُتنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مُختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية، لافتا إلى ان 70 بالمئة من المنح تقدم للمحافظات.
وأوضح الكايد أن المؤسسة توسعت في البرامج التي تنفذها للمصانع القائمة على وجه الخصوص ضمن شروط محددة، موضحا ان المؤسسة رصدت 12 مليون دينار لتحديث الصناعة.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
21/03/2024 14:01:03
MENAFN21032024000117011021ID1108007282
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