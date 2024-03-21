كفرنجة: تخريج 30 سيدة شاركن بصيانة طريق السد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 21 آذار (بترا) – نظمت جمعية "كلكم مسؤول عن يتيم" بالتعاون مع بلدية كفرنجة والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية اليوم الخميس في قاعة البلدية، حفلا لتخريج 30 سيدة شاركن في برنامج تدريبي مجتمعي لتأهيل وصيانة طريق سد كفرنجة.
وقال رئيس البلدية فوزات فريحات الذي رعى فعاليات الحفل إن البلدية تسعى إلى دعم المرأة بكافة المجالات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات، مثمنا جهود القائمين على التدريب.
وأشار مندوب من الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل خالد البعيرات إلى أن الشركة تسعى إلى تدريب وتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل للحد من البطالة.
وبين المدير التنفيذي في البلدية الدكتور عبد السلام بعاره أن البلدية مهتمة في تدريب وتمكين المرأة والشباب، مؤكدا أهمية الدعم المستمر للمجتمع المحلي.
وأكد الناطق الإعلامي في نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل الصحفي علي فريحات على أهمية ودور الإعلام بالتغطية الشاملة لمختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي من باب التشاركية وإبراز الجهود والعمل الجماعي المنظم، مشيدا بجهود القائمين على إطلاق الحملة والذي يدل على مصداقيتهم وانتمائهم وولائهم لخدمة الوطن.
وأكدت رئيسة الجمعية وفاء فريحات أن البرنامج استمر تسعة أشهر على طريق سد كفرنجة بمشاركة 30 سيدة، وهدف إلى تعريف المجتمع على آخر مستجدات ترميم وصيانة طريق سد كفرنجة.
واشتمل الحفل على توزيع الشهادات على المشاركات بحضور منسق المعهد في عجلون جهاد السيوف.
--(بترا )
ع . ف / ع س/اح
21/03/2024 13:59:54
MENAFN21032024000117011021ID1108007280
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