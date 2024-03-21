كفرنجة: تخريج 30 سيدة شاركن بصيانة طريق السد

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 21 آذار (بترا) – نظمت جمعية "كلكم مسؤول عن يتيم" بالتعاون مع بلدية كفرنجة والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية اليوم الخميس في قاعة البلدية، حفلا لتخريج 30 سيدة شاركن في برنامج تدريبي مجتمعي لتأهيل وصيانة طريق سد كفرنجة.

وقال رئيس البلدية فوزات فريحات الذي رعى فعاليات الحفل إن البلدية تسعى إلى دعم المرأة بكافة المجالات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات، مثمنا جهود القائمين على التدريب.

وأشار مندوب من الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل خالد البعيرات إلى أن الشركة تسعى إلى تدريب وتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل للحد من البطالة.

وبين المدير التنفيذي في البلدية الدكتور عبد السلام بعاره أن البلدية مهتمة في تدريب وتمكين المرأة والشباب، مؤكدا أهمية الدعم المستمر للمجتمع المحلي.

وأكد الناطق الإعلامي في نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل الصحفي علي فريحات على أهمية ودور الإعلام بالتغطية الشاملة لمختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي من باب التشاركية وإبراز الجهود والعمل الجماعي المنظم، مشيدا بجهود القائمين على إطلاق الحملة والذي يدل على مصداقيتهم وانتمائهم وولائهم لخدمة الوطن.

وأكدت رئيسة الجمعية وفاء فريحات أن البرنامج استمر تسعة أشهر على طريق سد كفرنجة بمشاركة 30 سيدة، وهدف إلى تعريف المجتمع على آخر مستجدات ترميم وصيانة طريق سد كفرنجة.

واشتمل الحفل على توزيع الشهادات على المشاركات بحضور منسق المعهد في عجلون جهاد السيوف.

--(بترا )

ع . ف / ع س/اح

21/03/2024 13:59:54