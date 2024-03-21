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الهلال الأحمر: 37 أُما يستشهدن يوميا في غزة

3/21/2024 2:47:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- في الوقت الذي يحتفل به العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أمّا يُستشهدن يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ167، وفق ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31988، و74188 إصابة أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي.

--(بترا)


رصد/رس/م ف/رق



21/03/2024 13:54:26

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