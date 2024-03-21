الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 28 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيره وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة بزعم أنهم مطلوبون.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

21/03/2024 13:48:43