الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
3/21/2024 2:47:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 28 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيره وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
21/03/2024 13:48:43
MENAFN21032024000117011021ID1108007278
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