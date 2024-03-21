مواصلة البرنامج التدريبي للتربية الإعلامية والمعلوماتية في عدة محافظات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- واصلت وزارة الاتصال الحكومي تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص في "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، بالشراكة والتعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، ومعهد الإعلام الأردني.

والتحق 59 شابا وشابة من المتطوعين مع مؤسسة ولي العهد، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالبرنامج التدريبي المجاني الذي عُقد على مدار 3 أيام في محافظات معان والزرقاء وجرش.

وتضمن البرنامج ورشات تدريبية تناولت محاور عدة، أهمها مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتحقّق من الأخبار الكاذبة والمضللة، وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والأمان الرقمي للشباب.







ويهدف البرنامج إلى تدريب وبناء قدرات 75 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية 16-25 عاما في 6 محافظات مختلفة تشمل، إربد، والكرك، والعقبة، والزرقاء، وجرش، ومعان.

يشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي، وقّعت اتفاقية مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، ومعهد الإعلام الأردني في كانون الثاني الماضي، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "التربية الإعلامية والمعلوماتية" لبناء قدرات المشاركين في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، وإثراء مهاراتهم في نقل المعارف والمهارات الإعلامية المكتسبة للمجتمع المحلي، لأهميتها في تحصين المجتمع من مخاطر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

--(بترا)





هـ أ /م ف/رق

21/03/2024 13:58:10