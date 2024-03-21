مواصلة البرنامج التدريبي للتربية الإعلامية والمعلوماتية في عدة محافظات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- واصلت وزارة الاتصال الحكومي تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص في "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، بالشراكة والتعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، ومعهد الإعلام الأردني.
والتحق 59 شابا وشابة من المتطوعين مع مؤسسة ولي العهد، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالبرنامج التدريبي المجاني الذي عُقد على مدار 3 أيام في محافظات معان والزرقاء وجرش.
وتضمن البرنامج ورشات تدريبية تناولت محاور عدة، أهمها مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتحقّق من الأخبار الكاذبة والمضللة، وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والأمان الرقمي للشباب.
ويهدف البرنامج إلى تدريب وبناء قدرات 75 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية 16-25 عاما في 6 محافظات مختلفة تشمل، إربد، والكرك، والعقبة، والزرقاء، وجرش، ومعان.
يشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي، وقّعت اتفاقية مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، ومعهد الإعلام الأردني في كانون الثاني الماضي، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "التربية الإعلامية والمعلوماتية" لبناء قدرات المشاركين في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، وإثراء مهاراتهم في نقل المعارف والمهارات الإعلامية المكتسبة للمجتمع المحلي، لأهميتها في تحصين المجتمع من مخاطر الإشاعات والأخبار الكاذبة.
--(بترا)
هـ أ /م ف/رق
21/03/2024 13:58:10
MENAFN21032024000117011021ID1108007277
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