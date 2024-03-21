استشهاد فلسطينيْين برصاص الاحتلال في بيت لحم والضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 آذار (بترا)- استشهد فلسطينيان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اندلعت في البيرة وسط الضفة الغربية، والخليل جنوب بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا من مخيم الأمعري، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.

وأضافت الوزارة أن مواطنين آخرين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي أم الشرايط في البيرة، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 9 شهداء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم في بيان، إنه جرى إبلاغهم عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "العازر"، المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعدم السماح لطواقم الإسعاف من الاقتراب أو نقل جثمانه، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إسرائيلية.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

21/03/2024 13:34:00