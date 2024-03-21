استشهاد فلسطينيْين برصاص الاحتلال في بيت لحم والضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 آذار (بترا)- استشهد فلسطينيان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اندلعت في البيرة وسط الضفة الغربية، والخليل جنوب بيت لحم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا من مخيم الأمعري، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.
وأضافت الوزارة أن مواطنين آخرين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي أم الشرايط في البيرة، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 9 شهداء.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم في بيان، إنه جرى إبلاغهم عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "العازر"، المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعدم السماح لطواقم الإسعاف من الاقتراب أو نقل جثمانه، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إسرائيلية.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
21/03/2024 13:34:00
MENAFN21032024000117011021ID1108007276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.