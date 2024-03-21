47.1% نسبة الإناث في المملكة من إجمالي عدد السكان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- بلغ عدد الإناث في المملكة 5 ملايين و419 ألف من مجموع السكان الكلي في نهاية العام الماضي، وبنسبة بلغت 47.1 بالمئة من إجمالي السكان مقارنة بـ 52.9 بالمئة للذكور.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في بيان بمناسبة يوم الأم، اليوم الخميس، إلى أن نسبة النساء في الفئة العمرية الإنجابية شكلت 15-49 سنة، 52.5 بالمئة من إجمالي الإناث، وتنخفض هذه النسبة إلى 11.9 بالمئة في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر.

وأظهرت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية ارتفاع ملحوظ في العمر المتوقع وقت الميلاد خلال فترة 2012-2017، حيث ارتفع العمر المتوقع بين النساء من 74.4 سنة في عام 2012 إلى 75.1 في عام 2017، كما ارتفع العمر المتوقع بين الرجال من 71.4 سنة إلى 72.3 سنة خلال تلك الفترة، وعليه تميل احتمالات البقاء على قيد الحياة لصالح النساء فالعمر المتوقع للنساء يزيد بمقدار 3 سنوات عن الرجال في عام 2017، كما زاد العمر المتوقع بين النساء خلال الخمس سنوات بمقدار 0.7 سنة، أما بين الرجال فقد زاد بمقدار 0.9 سنة.

ولفتت النتائج إلى انخفاض طفيف في معدل الإنجاب الكلي للأمهات في الأردن بين عامي 2017 و2023، حيث انخفض من 2.7 طفل لكل أم إلى 2.6 طفل لكل أم، كما انخفضت نسبة اللاتي سبق لهن إنجاب مولود حي بين المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة من 3.3 بالمئة في عام 2017 إلى 2.1 بالمئة في عام 2023، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سن الزواج الأول لدى الإناث من 26.3 سنة عام 2017 ليصل إلى 27.5 سنة في عام 2022.

وأظهرت بيانات مسوح السكان والصحة الأسرية، ارتفاع نسبة ولادات يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة بين عامي 2017 و2023 من 99.7 بالمئة، إلى 99.9 بالمئة على التوالي، كما حصلت 97 بالمئة من الأمهات في عام 2023 على الرعاية الصحية ما قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص، وحصلت 83 بالمئة من الأمهات على خدمات الرعاية بعد الولادة، كما بلغت نسبة الأمهات اللاتي لُبّيت حاجتُهن لتنظيم الأسرة بطرق حديثة 54.3 بالمئة في عام 2023.

كما انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 9 حالات وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023 مقارنةً بـ11 وفاة في عام 2017، وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 17 إلى 14 حالة لكل ألف مولود حي، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة من 19 إلى 15 حالة وفاة لكل ألف مولود حي.

وحسب بيانات التقرير الوطني لوفيات الأمهات/ وزارة الصحة لعام 2021، انخفض معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 29.8 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية.

وبحسب البيان، تعد مشكلة فقر الدم من أهم قضايا الصحة العامة التي تؤثر كثيرا على الأطفال والنساء والحوامل والمراهقات، وفي الأردن هناك جهود مستمرة للتصدي لهذه المشكلة، إذ أظهرت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية خلال فترة 2017-2023، انخفاض نسبة الإصابة بفقر الدم بين النساء اللاتي أعمارهن 15-49 عاما من 42.6 بالمئة إلى 32.3 بالمئة وبنسبة انخفاض بلغت 24 بالمئة، وكان فقر الدم الخفيف الأكثر شيوعاً بين النساء في الأردن حيث انخفض من36 بالمئة في عام 2017 إلى 17.1 بالمئة في عام 2023.

--(بترا)

و ر/م ف/رق

21/03/2024 13:17:52