الهيئة الخيرية تطلق حملة لدعم الطلاب الجامعيين من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار(بترا)- أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة "دعم الطلاب الجامعيين من غزة" في الأردن، بالتعاون مع مجموعة من صانعي المحتوى، وفتح باب استقبال التبرعات النقدية ومن أنحاء العالم كافة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس إن الحملة تهدف إلى جمع التبرعات النقدية لدفع الأقساط الجامعية المتراكمة على الطلاب من قطاع غزة بسبب الظروف التي يمر بها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.

ولفت البيان إلى فتح باب التسجيل للطلاب من قطاع غزة مسبقا، حيث سيصل عدد المستفيدين من الحملة حوالي 200 طالب وطالبة يكملون دراستهم داخل المملكة ويعانون من انقطاع في الموارد المالية بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إننا نضع مستقبل طلاب قطاع غزة نصب أعيننا، ونعلم بأهمية استكمال رحلتهم التعليمية، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي أثر بصورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية لأهلنا في غزة، ما وضع عقبات أمام الطلاب في الأردن، وشكل صعوبة عليهم في دفع الأقساط الجامعية لإكمال دراستهم، ما دفعنا لإطلاق هذه الحملة وصولا إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب داخل الأردن، ومد يد العون لهم ودعم مسيرتهم الدراسية".

--(بترا)

ج ب/ ف ج

21/03/2024 13:03:17