أكاديمية جاكوار لاند روفر تخرج الفوج الثالث من طلبتها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- احتفلت أكاديمية (جاكوار لاند روفر) للتلمذة المهنية في عمان اليوم الخميس بتخريج الفوج الثالث من طلبتها.
وقالت مندوبة وزيرة العمل؛ رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري التي رعت الحفل، إن التدريب المهني والتقني من أهم الأدوات التي تفتح آفاقا جديدة وفرص عمل للشباب الأردني.
وأضافت الفاعوري بحضور السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، ونائب رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور لطفي الشريف، إن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية هي إحدى المؤسسات الرديفة لوزارة العمل، وأسهمت سابقا في دعم تدريب الفوج الأول من خريجي هذه الأكاديمية لتطوير مهاراتهم في مجال تقنيات وتكنولوجيا المركبات؛ ما يفتح لهم مزيدا من فرص العمل داخل المملكة وخارجها.
وبينت أهمية دور القطاع الخاص في التدريب المهني والتقني، لتأهيل الشباب من كلا الجنسين؛ ذكورا وإناثا لتحقيق المتطلبات الجديدة لسوق العمل.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المحمودية باسم ملحس، دور التعليم والتدريب المهني في دعم المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن الأكاديمية التي جاءت لدعم الشباب والشابات في مجال تدريب صيانة المركبات، رفدت منذ انطلاقتها سوق السيارات بتقنيين مؤهلين بشهادات معتمدة من الشركة الأم.
يشار إلى أن الأكاديمية افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني؛ ولي العهد، في عمان عام 2020.
--(بترا)
ن ش/ ف ج
21/03/2024 12:42:28
MENAFN21032024000117011021ID1108007272
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