أكاديمية جاكوار لاند روفر تخرج الفوج الثالث من طلبتها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- احتفلت أكاديمية (جاكوار لاند روفر) للتلمذة المهنية في عمان اليوم الخميس بتخريج الفوج الثالث من طلبتها.

وقالت مندوبة وزيرة العمل؛ رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري التي رعت الحفل، إن التدريب المهني والتقني من أهم الأدوات التي تفتح آفاقا جديدة وفرص عمل للشباب الأردني.

وأضافت الفاعوري بحضور السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، ونائب رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور لطفي الشريف، إن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية هي إحدى المؤسسات الرديفة لوزارة العمل، وأسهمت سابقا في دعم تدريب الفوج الأول من خريجي هذه الأكاديمية لتطوير مهاراتهم في مجال تقنيات وتكنولوجيا المركبات؛ ما يفتح لهم مزيدا من فرص العمل داخل المملكة وخارجها.

وبينت أهمية دور القطاع الخاص في التدريب المهني والتقني، لتأهيل الشباب من كلا الجنسين؛ ذكورا وإناثا لتحقيق المتطلبات الجديدة لسوق العمل.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المحمودية باسم ملحس، دور التعليم والتدريب المهني في دعم المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن الأكاديمية التي جاءت لدعم الشباب والشابات في مجال تدريب صيانة المركبات، رفدت منذ انطلاقتها سوق السيارات بتقنيين مؤهلين بشهادات معتمدة من الشركة الأم.

يشار إلى أن الأكاديمية افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني؛ ولي العهد، في عمان عام 2020.

--(بترا)

ن ش/ ف ج

21/03/2024 12:42:28

