الخارجية: العمل جار لإجلاء 61 أردنيا من قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 21 آذار(بترا)- أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأن العمل جار اليوم على إجلاء 61 مواطناً أردنياً إلى المملكة من قطاع غزة، من الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، ويقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم جميع أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وأضاف القضاة، أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1247 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 764 منهم.

وجدد الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 -أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏.

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--(بترا)

ص خ/أ م / س س

21/03/2024 12:27:49