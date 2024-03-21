الخارجية: العمل جار لإجلاء 61 أردنيا من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 21 آذار(بترا)- أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأن العمل جار اليوم على إجلاء 61 مواطناً أردنياً إلى المملكة من قطاع غزة، من الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، ويقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم جميع أشكال المساعدة والمساندة لهم.
وأضاف القضاة، أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1247 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 764 منهم.
وجدد الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 -أو من خلال البريد الإلكتروني: .
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--(بترا)
ص خ/أ م / س س
21/03/2024 12:27:49
MENAFN21032024000117011021ID1108007271
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