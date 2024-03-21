اتفاقية تأمين صحي بين مستشفى الملك المؤسس والهلال الأحمر الإماراتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 21 آذار (بترا) -وقع مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي،اليوم الخميس،اتفاقية تأمين صحي مع الهلال الأحمر الإماراتي لعلاج المرضى السوريين المقيمين في مخيم مريجيب الفهود .
و قال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون البشايرة ان الاتفاقية تأتي تجسيدا للتعاون بين الجانبين على مدى اكثر من عقد من الزمان وتسهيلا على المرضى السوريين المتواجدين في مخيم مريجيب الفهود في منطقة الأزرق لتلقي العلاج في المستشفى وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة والمتقدمة.
وأضاف البشايرة ان الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية الشقيقة من خلال الهلال الأحمر الإماراتي اسهم في علاج الكثير من الحالات الطبية للاجئين السوريين المتواجدين داخل المخيم واستمرارية تقديم هذه الرعاية، ولاسيما ان المستشفى يمثل نموذج للرعاية الصحية المتكاملة.
من جانبه، عبر نائب قائد فريق الإغاثة في الهلال الأحمر الإماراتي يوسف عبدالله الهرمودي عن سعادته البالغة بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تعبر عن الثقة التي بنيت بناء على الخبرة السابقة للتعامل بين الطرفين و تمكن من الاستمرار في معالجة المرضى السوريين المقيمين في مخيم مريجيب الفهود وتلقي الخدمة الطبية المتقدمة بكل يسر وسهولة، تأطيرا لرسالة دولة الإمارات ورسالة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم تقديم الرعاية الصحية لقاطني المخيم و ضمان استمراريتها.
وحضر توقيع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي كل من الدكتور خليل الحوسني والدكتور حسين المصعبي.
--(بترا)
ب.و /اص / س س
21/03/2024 12:26:03
MENAFN21032024000117011021ID1108007270
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