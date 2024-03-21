اتفاقية تأمين صحي بين مستشفى الملك المؤسس والهلال الأحمر الإماراتي

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 21 آذار (بترا) -وقع مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي،اليوم الخميس،اتفاقية تأمين صحي مع الهلال الأحمر الإماراتي لعلاج المرضى السوريين المقيمين في مخيم مريجيب الفهود .

و قال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون البشايرة ان الاتفاقية تأتي تجسيدا للتعاون بين الجانبين على مدى اكثر من عقد من الزمان وتسهيلا على المرضى السوريين المتواجدين في مخيم مريجيب الفهود في منطقة الأزرق لتلقي العلاج في المستشفى وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة والمتقدمة.

وأضاف البشايرة ان الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية الشقيقة من خلال الهلال الأحمر الإماراتي اسهم في علاج الكثير من الحالات الطبية للاجئين السوريين المتواجدين داخل المخيم واستمرارية تقديم هذه الرعاية، ولاسيما ان المستشفى يمثل نموذج للرعاية الصحية المتكاملة.

من جانبه، عبر نائب قائد فريق الإغاثة في الهلال الأحمر الإماراتي يوسف عبدالله الهرمودي عن سعادته البالغة بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تعبر عن الثقة التي بنيت بناء على الخبرة السابقة للتعامل بين الطرفين و تمكن من الاستمرار في معالجة المرضى السوريين المقيمين في مخيم مريجيب الفهود وتلقي الخدمة الطبية المتقدمة بكل يسر وسهولة، تأطيرا لرسالة دولة الإمارات ورسالة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم تقديم الرعاية الصحية لقاطني المخيم و ضمان استمراريتها.

وحضر توقيع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي كل من الدكتور خليل الحوسني والدكتور حسين المصعبي.

--(بترا)

ب.و /اص / س س

21/03/2024 12:26:03