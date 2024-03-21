ارتفاع إجمالي عدد شهداء قطاع غزة الى 31988 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة21 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفعت إلى 31988 شهيدا و 74188 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و 92 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

--(بترا)

ا ش /اص

21/03/2024 12:24:01