ارتفاع إجمالي عدد شهداء قطاع غزة الى 31988 شهيدا

ارتفاع إجمالي عدد شهداء قطاع غزة الى 31988 شهيدا
التاريخ
3/21/2024 2:47:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة21 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفعت إلى 31988 شهيدا و 74188 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و 92 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
ا ش /اص
21/03/2024 12:24:01
MENAFN21032024000117011021ID1108007269
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