الإعلان عن فوز الرئيس المقبل لأندونيسيا ونائبه في الانتخابات العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- أعلنت لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية (KPU) رسميًا فوز برابوو سوبيانتو، رئيسا مقبلا للبلاد وفوز جبران راكابومينج راكا، لمنصب نائب الرئيس.

وبحسب وكالة الأنباء الأندونيسية، أن رئيس اتحاد الانتخابات العامة هاشم أسياري في جاكرتا في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، قال " إن برابو وجبران، حصلا على 96.214.691 صوتًا (58.59 بالمئة) من بين 164.227.475 صوتًا شرعيًا، بينما حصل منافسهما أنيس باسويدان - مهيمن إسكندر على 40.971.906 صوتًا (24.95بالمئة )، فيما حصل منافسهما جانجار برانوو - محفوظ على 27.040.878 صوتًا (16.46بالمئه).

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس ونائب الرئيس المنتخب في منصبيهما في 20 تشرين الأول المقبل.

--(بترا)

رصد/رس/أ م / س س

21/03/2024 12:22:45