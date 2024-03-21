الإعلان عن فوز الرئيس المقبل لأندونيسيا ونائبه في الانتخابات العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- أعلنت لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية (KPU) رسميًا فوز برابوو سوبيانتو، رئيسا مقبلا للبلاد وفوز جبران راكابومينج راكا، لمنصب نائب الرئيس.
وبحسب وكالة الأنباء الأندونيسية، أن رئيس اتحاد الانتخابات العامة هاشم أسياري في جاكرتا في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، قال " إن برابو وجبران، حصلا على 96.214.691 صوتًا (58.59 بالمئة) من بين 164.227.475 صوتًا شرعيًا، بينما حصل منافسهما أنيس باسويدان - مهيمن إسكندر على 40.971.906 صوتًا (24.95بالمئة )، فيما حصل منافسهما جانجار برانوو - محفوظ على 27.040.878 صوتًا (16.46بالمئه).
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس ونائب الرئيس المنتخب في منصبيهما في 20 تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
21/03/2024 12:22:45
MENAFN21032024000117011021ID1108007268
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