ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفاع أسعار النفط عالميا
التاريخ
3/21/2024 2:47:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الخميس، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية أيار 52 سنتًا إلى 86.47 دولار للبرميل.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم أيار 45 سنتًا إلى 81.72 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/رس /اص / س س
21/03/2024 11:32:46
MENAFN21032024000117011021ID1108007266
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