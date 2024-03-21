ارتفاع أسعار النفط عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الخميس، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية أيار 52 سنتًا إلى 86.47 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم أيار 45 سنتًا إلى 81.72 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/رس /اص / س س

21/03/2024 11:32:46