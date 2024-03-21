Thursday, 21 March 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار النفط عالميا

3/21/2024 2:47:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الخميس، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية أيار 52 سنتًا إلى 86.47 دولار للبرميل.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم أيار 45 سنتًا إلى 81.72 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/رس /اص / س س
21/03/2024 11:32:46

MENAFN21032024000117011021ID1108007266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث