البرلمان العربي يدعو لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمكافحة التمييز العنصري

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 آذار (بترا)- دعا البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمكافحة وتجريم التمييز العنصري والكراهية والتعصب، ونشر قيم التسامح والمساواة واحترام الآخر.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة التمييز العنصري الذي يوافق 21 آذار من كل عام، أن الحق في المساواة دون تمييز هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

ودعا العسومي، لإعلاء قيم الأخوة والتعايش الإنساني والمواطنة التي أقرتها الأديان، وإطلاق برامج توعوية للأجيال الحالية لنشر هذه الثقافات والتحذير من خطورة التمييز العنصري على أساس الدين أو اللون أو العرق، كونه يساهم في نشر الكراهية بين البشر.

وأشاد بجهود الدول العربية المبذولة للقضاء على التمييز العنصري من خلال سن التشريعات التي تكفل مكافحة التمييز بجميع أشكاله وصوره والذي يأتي انطلاقا من عقيدتنا الإسلامية الغراء.

--(بترا)

ن ا/أ م / س س

21/03/2024 11:30:35