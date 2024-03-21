البرلمان العربي يدعو لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمكافحة التمييز العنصري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 21 آذار (بترا)- دعا البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمكافحة وتجريم التمييز العنصري والكراهية والتعصب، ونشر قيم التسامح والمساواة واحترام الآخر.
وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة التمييز العنصري الذي يوافق 21 آذار من كل عام، أن الحق في المساواة دون تمييز هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
ودعا العسومي، لإعلاء قيم الأخوة والتعايش الإنساني والمواطنة التي أقرتها الأديان، وإطلاق برامج توعوية للأجيال الحالية لنشر هذه الثقافات والتحذير من خطورة التمييز العنصري على أساس الدين أو اللون أو العرق، كونه يساهم في نشر الكراهية بين البشر.
وأشاد بجهود الدول العربية المبذولة للقضاء على التمييز العنصري من خلال سن التشريعات التي تكفل مكافحة التمييز بجميع أشكاله وصوره والذي يأتي انطلاقا من عقيدتنا الإسلامية الغراء.
--(بترا)
ن ا/أ م / س س
21/03/2024 11:30:35
MENAFN21032024000117011021ID1108007265
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