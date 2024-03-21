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بعد كندا بريطانيا تهدد بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

3/21/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر حكومية قولها إن إسرائيل تخشى تأثير «الدومينو» بعد فرض كندا حظر الأسلحة عليها الثلاثاء الماضي.
وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن المؤشرات تدل على أن دولا حليفة لإسرائيل تفكر في حظر إرسال الأسلحة إلى تل أبيب، بحسب ما نقل موقع قناة «الجزيرة».
وفي السياق، ذكرت الصحيفة أن بريطانيا هددت إسرائيل بوقف تصدير السلاح إليها إذا لم تسمح لجمعية الصليب الأحمر بزيارة أسرى حركة (حماس) الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.
وأضافت الصحيفة أن الطلب البريطاني جاء على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل ترفض السماح للجنة الدولية بزيارة معتقلي حماس بسبب الظروف القاسية التي يحتجزون فيها.
من جهتها، شددت وزارة الخارجية الصينية على أن تعرض مستشفيات قطاع غزة لهجمات متكررة ومعاناة السكان من التجويع يعكسان ضرورة وقف إطلاق النار، مؤكدة أن على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لوقف الحرب في غزة وأن يعتبر الإغاثة مسؤولية أخلاقية.

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