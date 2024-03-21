السعودية تدعم النداء الطارئ لـالأونروا في القطاع بـ 40 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مذكرة دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار، لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.
ووقع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عبر الاتصال المرئي.
وسيجري بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250.638 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 20.019 عائلة بواقع 200.190 فردا.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر مركز الملك سلمان، بهدف إغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.
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