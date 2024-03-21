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السعودية تدعم النداء الطارئ لـالأونروا في القطاع بـ 40 مليون دولار

3/21/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مذكرة دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار، لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.
ووقع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عبر الاتصال المرئي.
وسيجري بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250.638 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 20.019 عائلة بواقع 200.190 فردا.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر مركز الملك سلمان، بهدف إغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.

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