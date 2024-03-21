قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في قندهار ومسؤول أفغاني يتهم داعش

MENAFN - Al-Anbaa) قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 على الأقل بجروح جراء تفجير انتحاري خارج مصرف بمدينة قندهار جنوب أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي أمس.

وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني لوكالة فرانس برس انه «وقع تفجير انتحاري قتل فيه ثلاثة من مواطنينا وجرح 12، بحسب المعلومات الأولية». واستهدف التفجير مجموعة من الأشخاص كانوا متجمعين خارج فرع مصرف كابول الجديد في مدينة قندهار صباح أمس.وأوضح سمنغاني انه «عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لتحصيل رواتبهم»، مؤكدا أن «الضحايا هم من المدنيين».

بدوره، ذكر المتحدث باسم شرطة المقاطعة الملا أسد الله جمشيد، أن «تفجيرا انتحاريا وقع أمام بنك نيو كابول في ناحية الشرطة رقم 1 بمدينة قندهار».

وذكر أن الهجوم نفذه «خوارج»، في إشارة إلى مسلحي «داعش». وذكر شهود عيان أن عدد الضحايا قد يكون أعلى مما ورد في التقارير لأن الكثير من الأشخاص، من بينهم عسكريون، كانوا ينتظرون خارج البنك.

وتراجعت الهجمات والتفجيرات في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في صيف العام 2021 وانسحاب القوات الأجنبية وسقوط الحكومة المدعومة من واشنطن. إلا أن بعض المجموعات المسلحة، وأبرزها الفرع المحلي لتنظيم «داعش»، لاتزال تشكل تهديدا.