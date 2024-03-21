Thursday, 21 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في قندهار ومسؤول أفغاني يتهم داعش

3/21/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 على الأقل بجروح جراء تفجير انتحاري خارج مصرف بمدينة قندهار جنوب أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي أمس.

وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني لوكالة فرانس برس انه «وقع تفجير انتحاري قتل فيه ثلاثة من مواطنينا وجرح 12، بحسب المعلومات الأولية». واستهدف التفجير مجموعة من الأشخاص كانوا متجمعين خارج فرع مصرف كابول الجديد في مدينة قندهار صباح أمس.وأوضح سمنغاني انه «عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لتحصيل رواتبهم»، مؤكدا أن «الضحايا هم من المدنيين».
بدوره، ذكر المتحدث باسم شرطة المقاطعة الملا أسد الله جمشيد، أن «تفجيرا انتحاريا وقع أمام بنك نيو كابول في ناحية الشرطة رقم 1 بمدينة قندهار».

وذكر أن الهجوم نفذه «خوارج»، في إشارة إلى مسلحي «داعش». وذكر شهود عيان أن عدد الضحايا قد يكون أعلى مما ورد في التقارير لأن الكثير من الأشخاص، من بينهم عسكريون، كانوا ينتظرون خارج البنك.

وتراجعت الهجمات والتفجيرات في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في صيف العام 2021 وانسحاب القوات الأجنبية وسقوط الحكومة المدعومة من واشنطن. إلا أن بعض المجموعات المسلحة، وأبرزها الفرع المحلي لتنظيم «داعش»، لاتزال تشكل تهديدا.

MENAFN21032024000130011022ID1108007201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث