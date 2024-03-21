قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في قندهار ومسؤول أفغاني يتهم داعش

(MENAFN
- Al-Anbaa) قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 على الأقل بجروح جراء تفجير انتحاري خارج مصرف بمدينة قندهار جنوب أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي أمس.
وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني لوكالة فرانس برس انه «وقع تفجير انتحاري قتل فيه ثلاثة من مواطنينا وجرح 12، بحسب المعلومات الأولية». واستهدف التفجير مجموعة من الأشخاص كانوا متجمعين خارج فرع مصرف كابول الجديد في مدينة قندهار صباح أمس.وأوضح سمنغاني انه «عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لتحصيل رواتبهم»، مؤكدا أن «الضحايا هم من المدنيين».
بدوره، ذكر المتحدث باسم شرطة المقاطعة الملا أسد الله جمشيد، أن «تفجيرا انتحاريا وقع أمام بنك نيو كابول في ناحية الشرطة رقم 1 بمدينة قندهار».
وذكر أن الهجوم نفذه «خوارج»، في إشارة إلى مسلحي «داعش». وذكر شهود عيان أن عدد الضحايا قد يكون أعلى مما ورد في التقارير لأن الكثير من الأشخاص، من بينهم عسكريون، كانوا ينتظرون خارج البنك.
وتراجعت الهجمات والتفجيرات في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في صيف العام 2021 وانسحاب القوات الأجنبية وسقوط الحكومة المدعومة من واشنطن. إلا أن بعض المجموعات المسلحة، وأبرزها الفرع المحلي لتنظيم «داعش»، لاتزال تشكل تهديدا.
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