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البديوي توقيع بيان بدء المفاوضات للتجارة بين التعاون وتركيا دلالة على قوة الشراكة الإستراتيجية

3/21/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا دلالة على قوة الشراكة الإستراتيجية والعميقة بين الجانبين، كما أنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية وعلى كل الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك خلال توقيع البديوي ووزير التجارة التركي عمر بولاط البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والجمهورية التركية في أنقرة أمس.
وأشار الأمين العام، إلى أن البيان المشترك الذي وقع أمس يؤكد الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين تركيا ودول المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تطلعهما المستمر إلى توسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا.
ولفت البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تمضي قدما في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول المجلس ودول أخرى، والذي يهدف إلى الوصول الى عدة نتائج منها فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى ضمان وجود أسواق قوية وكبيرة للسلع والخدمات التي توفرها دول المجلس، كما أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون الرامية إلى تنويع مصادر دخلها واقتصاداتها.

MENAFN21032024000130011022ID1108007200

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