البيت الأبيض يدافع عن ترشيح بايدن لأول مسلم كقاضي استئناف فيدرالي

MENAFN - Al-Anbaa) وجّه البيت الأبيض انتقادات لاذعة لمعارضين في الكونغرس بشأن اختيار الرئيس الأميركي جو بايدن، لعديل مانجي كأول أميركي مسلم من أجل تولي منصب قاض في محكمة استئناف.

وكان أعضاء في الكونغرس قد انتقدوا مرشح بايدن مانجي، بحجة صلاته بمركز لدراسات القانون للأميركيين المسلمين والعرب والجنوب آسيويين، وهو ما اعتبره البيت الأبيض «قسوة وإسلاموفوبيا وحملة لتشويه السمعة» من أجل الإطاحة بترشيحه، بحسب موقع «الحرة».

ودعا السيناتور عن ولاية ساوث كارولاينا، ليندسي غراهام، الجمهوري الأبرز في لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس الأميركي إلى سحب ترشيح مانجي، من تولي منصب قاض في محكمة الاستئناف الأميركية التابعة للدائرة الثالثة والواقعة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وفق ما نقلته «واشنطن بوست».في المقابل، انتقد البيت الأبيض جهود منع ترشيح مانجي، مؤكدا أن بايدن سيواصل دعمه.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن «السيد مانجي الذي عاش الحلم الأميركي وأثبت نزاهته، يتم استهدافه في حملة خبيثة وباطلة لتشويه سمعته، وذلك فقط لأنه سيدخل التاريخ كأول مسلم يخدم كقاض استئناف فيدرالي».ونوه بيتس إلى أن «الديموقراطيين يجب أن يقفوا إلى جانب المؤهلات التي تجعل من أميركا استثنائية، والتي يجسدها السيد مانجي، وليس القوى المدفوعة بالكراهية والتي تحاول دفع أميركا إلى الماضي».ووجه الجمهوريون وعدد من المجموعات المحافظة من بينها «شبكة الأزمة القضائية» اتهامات لمانجي بكونه «معاد للسامية»، كما أن بعض الديمقراطيين قالوا إنه ضد الشرطة، واتهم الجمهوريون مانجي بأنه شارك آراءه برفقة مشاركين في ندوة استضافها مركز الأمن والعرق والحقوق التابع لكلية روتجرز للقانون، ولكون مانجي مشرعا ذو خبرة وشريكا في شركة محاماة بنيويورك كان عضوا في مجلس المركز الاستشاري، وفق ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».والندوة التي أثارت الجدل على وجه الخصوص، عقدت في عام 2021، بمناسبة مرور 20 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث استضاف المركز طاولة نقاش مستديرة ضمت عددا من المتحدثين المثيرين للجدل، ولاقى الحدث انتقادات الجمهوريين، كما شارك في ندوة مؤخرا بعنوان «الاحتلال العنيف وعنف المستوطنين الإقطاعي في فلسطين» والذي استضافه المركز بعد أيام فقط من هجوم حماس على إسرائيل التي أعقبته بحرب شرسة منذ أكثر من 5 اشهر.وفي جلسة استماع تخص ترشيح مانجي، في 13 ديسمبر، وجه السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساه، توم كوتون، أسئلة للمحامي المدرب في كل من هارفارد وأكسفورد عن آرائه بشأن هجمات السابع من أكتوبر وفيما لو أنها كانت مبررة.وقال مانجي بجلسة الاستماع في ديسمبر: «أحداث السابع من أكتوبر كانت مروعة، رعب»، مؤكدا أن عضويته في المجلس الاستشاري للمركز لا تعني أنه يؤيد آراء المشاركين في ندوات المركز أو العاملين فيه.وأضاف «الهجمات على المدنيين بغيضة، وتعاكس كل ما أدافع عنه. لا أتحمل أي محاولات لتبرير أو الدفاع عن هذه الهجمات على المدنيين».ورغم أن مانجي حظي بتأييد بعض الديمقراطيين مثل السيناتور عن ولاية إلينوي ديك دوربين، إلا أنه تعرض لانتقادات أخرى من ديموقراطيين، مثل السيناتورة الممثلة عن نيفادا كاثرين كورتيز ماستو، والتي أصبحت أول ديموقراطية أعلنت معارضتها ترشيح مانجي.ونوهت «واشنطن بوست»، إلى أنه إذا عارض جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكورتيز ماستو تثبيته فسيحتاج المحامي إلى دعم الخمسين المتبقين من الديموقراطيين والمستقلين في مجلس الشيوخ حتى يتم تثبيته.وقالت اللجنة اليهودية الأميركية في بيان: «تم استجواب مانجي بقوة بذريعة واهية حول آرائه بشأن إسرائيل والإرهاب ومعاداة السامية، مما حول هذه القضايا الخطيرة إلى أداة للهجوم الحزبي».وأكدت أنه «يجب على المسؤولين المنتخبين أن يلعبوا دورا قياديا في تهدئة المخاوف من وضد الأقليات الدينية الأميركية، مثل اليهود والمسلمين، وليس إثارتها».