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محمد بن سلمان والسيسي بحثا مع بلينكن وقف العمليات العسكرية في غزة

3/21/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عواصم ـ خديجة حمودة ووكالات
بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جدة، التطورات في قطاع غزة، في مستهل جولة يقوم بها الوزير الأميركي قادته إلى القاهرة أيضا، ثم إلى إسرائيل.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» انه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية ناقش مع نظيره الأميركي الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وجاء في بيان للوزارة أن الوزيرين بحثا بذل كل الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة إلى غزة.
كما ذكرت «الخارجية الأميركية» في بيان أن بلينكن أكد على «أهمية التنسيق عن كثب مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن إيجاد حل للصراع في غزة والتجهيز لمرحلة ما بعد الصراع».
وأكد الوزير الأميركي على «التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام من خلال تأسيس دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل»، مضيفا أن الجانبين ناقشا أيضا أهمية إنهاء الصراع في كل من السودان واليمن.
حلّ الدولتين
ومن جدة توجه بلينكن إلى القاهرة، حيث استقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له أمس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د.أحمد فهمي بأن وزير الخارجية الأميركي نقل للرئيس تحيات الرئيس الأميركي جو بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ثمنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وقد شدد السيسي في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، ومحذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح، كما شدد الرئيس المصري على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أشاد الوزير الأميركي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة، على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة، وقد توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة.
وقف إطلاق نار فوري
وكان بلينكن أعلن أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن» في قطاع غزة.
وقال بلينكن لقناة «الحدث» خلال زيارته إلى المملكة لبحث جهود التهدئة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: «قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول». وووفق مصادر ديبلوماسية، كانت فرص إقرار المشروع ضئيلة، وتم توزيع صيغة حديدة على أعضاء مجلس الأمن الأربعاء.
وتتحدث الصيغة المعدلة التي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها، عن «الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من كل الأطراف، إتاحة إيصال المساعدة الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووصولا إلى ذلك، يدعم بشكل قاطع الجهود الديبلوماسية الدولية الجارية لتحقيق وقف إطلاق نار كهذا على صلة بالإفراج عن كل الرهائن المتبقين».
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المشروع «سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي».
وأوضح بلينكن «بالطبع نقف إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها... لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونجعل منهم أولوية لنا»، مؤكدا ضرورة «حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم».
هجوم مستمر على مجمع الشفاء
وتأتي جولة الوزير الأميركي في وقت تستضيف قطر مباحثات يقودها الوسطاء واشنطن والدوحة والقاهرة، بهدف التوصل إلى هدنة في غزة تبادل الأسرى والمحتجزين، وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث يواجه غالبية السكان خطر المجاعة.
وكانت حماس أعلنت أنها أبدت مرونة بشأن موقفها من المفاوضات ووقف اطلاق النار لكنها قالت انها تلقت ردا «سلبيا بشكل عام» من إسرائيل على اقتراحها القائم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الافراج عن رهائن ومعتقلين.
وفي المقابل، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن مؤشرات صفقة التبادل ليست جيدة، لكنه أمل أن تشهد تحولا، وفق تعبيره. ووصف المسؤول الإسرائيلي مفاوضات التبادل بـ«المعقدة والصعبة»، مشيرا إلى أنه لا يزال يمكن التوصل إلى صفقة، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة.
ميدانيا، ولليوم الرابع واصلت اسرائيل هجومها على مجمع مستشفى الشفاء، حيث اعترفت بقتل 140 فلسطينيا زعمت انهم مقاتلون. وقالت مصادر صحافية فلسطينية إن الاحتلال أحرق العديد من المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي وفخخ عددا آخر. وأضافت أنه تم إجلاء عشرات المرضى من بعض المباني، إلا أن بعض الحالات الصعبة وكبار السن لم يتم إجلاؤهم.
ونقلت «الجزيرة» أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن القصف في محيط المستشفى أمس، بعد نسف أحد أكبر المباني في مجمع الشفاء.
إلى ذلك، دعا وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت إلى التفكير في «بدائل» للهجوم البري على رفح.
وقال السكرتير الصحافي للپنتاغون بات رايدر في بيان صحافي ان الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقفا مؤقتا لإطلاق النار.

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