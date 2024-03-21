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رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان العلاقات بين البلدين والتطورات في المنطقة

3/21/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وملك الاردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار، إضافة إلى مجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب رئيس الامارات، في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بأخيه الملك عبدالله الثاني خلال زيارته للامارات، وتبادلا التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيين الله عز وجل أن يجعل الشهر الفضيل شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما وينعم على شعوب العالم أجمع بالأمن والسلام والاستقرار.
واستعرض الزعيمان خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بشأن العديد من القضايا التي تهم البلدين خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
كما تناول الجانبان، تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم بشكل عاجل وآمن ودون عوائق من خلال البر والبحر والجو، مؤكدين في هذا السياق ضرورة التحرك الدولي الجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز أمنها واستقرارها.
كما أكدا، حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأقام رئيس الامارات، مأدبة إفطار، تكريماً للملك عبد الله الثاني والوفد المرافق.

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