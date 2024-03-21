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العازمي: نبارك لموظفي المواصلات صرف ((الأعمال الممتازة)) لـ 2467 موظفاً الأسبوع المقبل

3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
بارك رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات ناصر العازمي لموظفي الوزارة على صرف مكافأة الأعمال الممتازة حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية وعلى أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز عن عام 2023.
وأكد العازمي في تصريح صحافي انه تم الانتهاء من كشوف أسماء الموظفين المستحقين لصرف مكافأة الأعمال الممتازة والبالغ عددهم 2467 موظفا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الأعمال الممتازة تمهيدا لتحويلها في حساباتهم في البنوك خلال الأسبوع المقبل.
وشكر العازمي وكيل وزارة المواصلات د.أحمد المجرن على جهوده الحثيثة لإنجاز صرف المكافأة للموظفين المستحقين ومدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير إدارة الشؤون المالية وجميع موظفي الشؤون الإدارية والشؤون المالية على دورهم المهم في سرعة إنجاز مهام عملهم وجهودهم المبذولة في خدمة زملائهم العاملين بالوزارة.

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