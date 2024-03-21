العازمي: نبارك لموظفي المواصلات صرف ((الأعمال الممتازة)) لـ 2467 موظفاً الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
بارك رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات ناصر العازمي لموظفي الوزارة على صرف مكافأة الأعمال الممتازة حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية وعلى أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز عن عام 2023.
وأكد العازمي في تصريح صحافي انه تم الانتهاء من كشوف أسماء الموظفين المستحقين لصرف مكافأة الأعمال الممتازة والبالغ عددهم 2467 موظفا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الأعمال الممتازة تمهيدا لتحويلها في حساباتهم في البنوك خلال الأسبوع المقبل.
وشكر العازمي وكيل وزارة المواصلات د.أحمد المجرن على جهوده الحثيثة لإنجاز صرف المكافأة للموظفين المستحقين ومدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير إدارة الشؤون المالية وجميع موظفي الشؤون الإدارية والشؤون المالية على دورهم المهم في سرعة إنجاز مهام عملهم وجهودهم المبذولة في خدمة زملائهم العاملين بالوزارة.
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