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الهلال الأحمر يوقع اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر الأردني والهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية

3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت جمعية الهلال الأحمر اتفاقية تعاون مشترك مع الهلال الاحمر الأردني والهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية بهدف تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال سفيرنا لدى الاردن حمد المري لـ «كونا» عقب التوقيع إن الاتفاقية تأتي استكمالا للتعاون المشترك الكويتي والأردني في مجال اغاثة الاشقاء الفلسطينيين في غزة والتي بدأت منذ الايام الاولى من الحرب على القطاع.
وشدد على أن العمل الإنساني والاغاثي يحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين وتوجيهاتهم السامية للقادة الميدانيين لتقديم ما من شأنه في إغاثة ودعم الأشقاء في غزة نتيجة ما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل عدوان سافر لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح أن الكويت سيرت جسرا جويا لإغاثة الأشقاء في غزة عبر الأردن وموازيا للجسر الجوي الكويتي في مطار العريش المصري وذلك استجابة لرغبة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بأن تكون جزءا من المساعدات الإنسانية من خلال الأردن وهذا ما تم وسيتم بشكل متواصل خلال الأيام القادمة.
وأكد أن دولة الكويت لن تألو جهدا في سبيل إغاثة ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق وستسلك كل الطرق لتحقيق أهدافها المنشودة في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وهذا إيمانا راسخ منها إن مصابنا واحد.
ومن جانبه، قال الامين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية د.حسين الشبلي في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الاتفاقية تؤطر ألية العمل المشترك لدعم سكان غزة في مختلف المجالات سواء كانت إغاثية او غذائية او طبية من خلال مساعدة وعلاج الجرحى.
ووصف التعاون مع الهلال الأحمر الكويتي ونظيره الأردني بأنه «مستدام ودائم»، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية جاءت لدعم واستمرار التعاون المشترك وإضافة المزيد من الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الكويتية إلى قطاع غزة.
وثمن الشبلي الدعم الكبير والمتواصل والمقدم من دولة الكويت سواء الدعم الرسمي والشعبي للشعب الفلسطيني الشقيق وخاصة قطاع غزة في هذه الظروف.
بدوره، قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون في تصريح لـ «كونا» إن الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون المشترك واستمرار لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأشقاء في فلسطين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية جراء ما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأعرب عن حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على تعزيز المساعدات المقدمة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية لقطاع غزة وإدخالها بكميات اكبر وبتنوع اكثر من خلال الدخول البري او عبر الإنزال الجوي الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية.
ومن جانبه، قال رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الاتفاقية الثلاثية تأتي تجسيدا للشراكة المجتمعية ميدانيا وتعزيز ايصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، معربا عن تطلعه لأن تكثف الجهود وتصب في مصلحة المستضعفين في غزة.

MENAFN21032024000130011022ID1108007194

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