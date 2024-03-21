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ديوان الهيفي استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ديوان الهيفي المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث كان أبناء الهيفي باستقبال رواد الديوان والمباركين الذين تبادلوا التهاني بهذه الأيام الفضيلة، وتمنوا استمرار التواصل بين أبناء الكويت في جميع المناسبات لما في ذلك من ترسيخ للوحدة الوطنية وتآلف بين مكونات المجتمع الكويتي الذين جبلوا على الأخوة والتواد فيما بينهم، داعين الله تعالى أن يديم على الكويت قيادة وحكومة وشعبا الخير ونعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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