ديوان الهيفي استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

ديوان الهيفي استقبل المهنئين بالشهر الفضيل
التاريخ
3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل ديوان الهيفي المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث كان أبناء الهيفي باستقبال رواد الديوان والمباركين الذين تبادلوا التهاني بهذه الأيام الفضيلة، وتمنوا استمرار التواصل بين أبناء الكويت في جميع المناسبات لما في ذلك من ترسيخ للوحدة الوطنية وتآلف بين مكونات المجتمع الكويتي الذين جبلوا على الأخوة والتواد فيما بينهم، داعين الله تعالى أن يديم على الكويت قيادة وحكومة وشعبا الخير ونعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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