ديوان البرجس استقبل المهنئين بالشهر الكريم

(MENAFN
- Al-Anbaa) جرياً على عادتهم السنوية، استقبل أبناء أسرة البرجس المهنئين بشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات، وذلك في ديوان البرجس بمنطقة الخالدية.
وقد رحب آل البرجس بالضيوف الكرام من شخصيات عامة وسفراء وديبلوماسيين ومواطنين ومقيمين، بالاضافة إلى رواد ديوان البرجس الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيده على الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيرين على ما جبل عليه أبناء الكويت من مودة وتلاحم وتواصل فيما بينهم في جميع المناسبات كأسرة واحدة.
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