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ديوان البرجس استقبل المهنئين بالشهر الكريم

3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جرياً على عادتهم السنوية، استقبل أبناء أسرة البرجس المهنئين بشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات، وذلك في ديوان البرجس بمنطقة الخالدية.
وقد رحب آل البرجس بالضيوف الكرام من شخصيات عامة وسفراء وديبلوماسيين ومواطنين ومقيمين، بالاضافة إلى رواد ديوان البرجس الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيده على الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيرين على ما جبل عليه أبناء الكويت من مودة وتلاحم وتواصل فيما بينهم في جميع المناسبات كأسرة واحدة.

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